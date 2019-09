Sergio Rada Medicina Estética: ‘figura’ desde hace 30 años

En 1989, cuando el país vivía uno de los momentos más difíciles por la agudización de violencia, producto de la mezcla entre narcotráfico y guerrilla, el médico Sergio Rada se metió en unan aventura empresarial a la que muchos no se atrevieron en esa época.



Y es que no se trató de un simple negocio, sino del despegue de una actividad nueva en Colombia: la medicina estética, es decir, tratamiento médicos que no requieren cirugía.



Hoy, la empresa está cumpliendo 30 años y sus puntos de atención están presentes en varias ciudades del país.



¿Qué tan difícil fue el inicio?



Muy complicado. Era un especialidad muy novedosa. Convertir este nicho en una actividad de la medicina profesional fue muy difícil. El país veía la estética solo a nivel cosmético y de productos de belleza, pero no como un tratamiento médico como tal.

Inicié solo, y después fui vinculando más médicos en diferentes ciudades, que luego concentré en Bogotá y Cali, donde tuve consultorios propios. Las otras ciudades siguieron siendo atendidas por otros médicos con negocios de ellos.



¿Ustedes son una EPS?



Sí señor, somos una EPS especializadas en medicina estética.



¿La firma Sergio Rada realiza cirugías estéticas?



No. Nosotros realizamos tratamientos estéticos no invasivos, es decir, que no requieren cirugía. Esa es la gran diferencia. No hacemos intervenciones en nariz, senos, liposucciones ni prótesis. Usamos equipos, láser, botox, rellenos y todas las herramientas que han surgido desde el año 2000, con reconocimiento mundial.



¿Sergio Rada fue pionero en el tema?



Pues nosotros iniciamos en la misma época en que muchos colegas entraron igualmente en esta especialidad médica. Yo hice una muy buena siembra y Colombia se volvió una potencia en medicina estética.



¿En qué ciudades está presente la marca?



En Bogotá, Barranquilla, Chía, Cali, Valledupar, Montería y estamos abriendo en Ibagué.



¿Cuáles es la tendencia en materia de medicina estética?



Esta es una actividad que va en permanente crecimiento, no solo con las nuevas técnicas, equipos y medicinas sino que nos hemos enfocado, además de la belleza, en temas relacionados con el sobrepeso. Estamos trabajando de lleno en tratamientos contra la obesidad, con métodos y una serie de terapias que han ido evolucionando.



Nosotros le estamos dando un manejo integral al problema de la obesidad, a través del método 360.



¿En qué consiste?



Es un tratamiento que ayuda a bajar de peso. En 2005, el nivel de obesidad era de 18% y hoy estamos hablando casi del 56%. El costo para el sistema y para la salud es muy alto.



¿Y no hemos hecho nada de manera institucional?



Desde hace 10 años se aprobó la Ley 1355 del 2009, pero esta no ha sido aplicada. Esta habla de la obligación de que haya un estilo de vida saludable en la población joven, en hogares, colegios y universidades. Esta norma está reglamentada y vincula a varios ministerios. El país cree que hecha la ley, entonces ya todos vamos a estar flacos.



El próximo martes se celebra el día de la lucha contra la obesidad. No hay que olvidar que el gordo es hipertenso, tiene el azúcar alta, puede estar pasado en triglicéridos, entre otros, y esto le sale costoso al fisco, pues entre todos tenemos que pagar la atención de muchas enfermedades.



¿Cuál es el factor de obesidad en Colombia?



La causa principal es que en el país no tiene hábitos de alimentación sana. La mayoría de productos tiene exceso de azúcar. El nuevo estilo de vida hace que la gente consuma productos ya elaborados y conservados con químicos.



Es clave saber cómo manejar el consumo de calorías y hacerle frente al enemigo más importante de la salud, que es el azúcar.



¿Qué tan preocupados están los ejecutivos de las empresas por mantener su figura?



Mucho. Esto se volvió común y eso es más fuerte todavía en las mujeres. Sin embargo, los hombres también acuden a nuestros servicios, y lo hacen generalmente por salud y por sentirse bien.



Lo que hacemos acá es que brindamos una ayuda integral, que empieza por el manejo de la autoestima de los ‘gorditos’.