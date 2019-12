Servicio: falta mucho, sobran fortalezas

El 2019 pasará a la historia como un año de enormes retos para Colombia en todos los frentes. La coyuntura social, política, económica, empresarial, educativa, deportiva, ambiental, entre otros, marcan una expectativa diversa y variopinta.



No es ajena esta situación al tema que nos ocupa en este espacio durante los doce meses recientes: el servicio como eje central de la calidad, productividad y eficiencia en grandes industrias, medianas empresas y pequeñas formas de emprendimiento que marcan el día a día de la economía en el país



Con la firma Cifras y Conceptos de Carlos Caballero Argaez, el seguimiento a cómo se comporta la percepción de clientes internos y externos en diversas compañías de varias ciudades, deja como resultado que nos rajamos en esa materia. Sin embargo, y contrario a esos resultados, el potencial humano es inconmensurable.



Es preciso señalar que el servicio al cliente, no es simplemente cambiar un producto, recibir y contestar una llamada o regresar el insumo cancelado por un bien o servicio que no cumplió las expectativas. Va muchísimo más allá. Tiene que ver, inicialmente, con la satisfacción de los clientes internos, los trabajadores de la empresa y de esa manera poder satisfacer a los usuarios externos.



Un recorrido aleatorio permite encontrar un caudal de posibilidades en hombres y mujeres de diferentes edades, profesiones, anhelos, sueños, estudios, empresas y un fin que de alguna manera es lo que el ser humano lleva en su interior: ser feliz en lo que hacemos.



Sumando Sonrisas



Valeria Ortiz es una soñadora, realista. Estudiante de Ingeniería Industrial y Pedagogía Infantil. Fundadora y directora de Sumando Sonrisas. Una revolución pacífica en el servicio y la alta gerencia dedicada a la educación de niños y niñas.



OM Bagels Artesanales



En el Alto de Patios, vía Bogotá - La Calera, está OM Bagels Artesanales. Kathy Romero, explicó que la idea nació de la convicción de ser libre económicamente y la pasión que le inspira la creación gastronómica. “Para emprender solo hay que arriesgarse, tener fe y confianza en sí mismo”.



13%



Andrés Acevedo Niño y Nicolás Pinzón Guerrero, jóvenes, innovadores, emprendedores y luchadores, están convencidos de que lo más valioso del trabajo es disfrutarlo. Su legado: hacer algo por dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron.

Premisa de trabajo y de vida: servir. Un ‘podcast’ en español sobre carrera profesional y satisfacción en el trabajo.



Kaffe Florida



Los esposos Alberto Uribe Robledo y Natalia Uribe Springstube, administrador y diseñadora, son soñadores. Concretaron la idea que tenían para Manizales. Cumplir un sueño a partir de la unión de varios espacios. Floristería con 19 años, Kaffe Florida y Verdana, cada una con seis años en el mercado.



El ReQuerdo



Madre e hija, María Elena Moreno y María Jimena López Moreno. El otro año será de nuevos y grandes retos. El servicio debe alcanzar el estatus de movimiento de vida.

Un rincón en Cerrito, Valle del Cauca. Innovador en servicio personalizado. Fusión Ancestral: recetas de las abuelas amalgamadas con tendencias contemporáneas.



Los Galenos



Bogotá gastronómica se reinventa. Mandamientos: instante de vida y deleite gourmet. La directora de servicio al cliente del Grupo Amarey, Nancy Malaver, dice que el origen fue inspirado en Claudio Galeno; médico y filósofo de la edad antigua cuya obra fue basada en la tradición hipocrática y su fisiología en el alma como principio fundamental.



Bendita Panela



Carolina González Colmenares, ingeniera industrial y gastrónoma quería ‘tomarse’ el mundo donde pudiera desarrollar sus dos carreras, principalmente porque se dio cuenta de algo que no le gusta: los colombianos no creen en sus productos. Se trata de aguapanela en botella sin conservantes.



The Line Group TLG



A Juan Fernando Dávila le encanta hacer de sus sueños una realidad inspirando a sus equipos de trabajo y clientes. TLG nació en 2006 como empresa BTL -The Line- tres años más tarde fue artífice en la transformación del Banco de Crédito en Helm Bank. En 2010 surgió el Endomarketing.



ConCiencia



En 2010, Paula Rincón creó una empresa con la intención de cuidar lo aprendido. Evitar hacer más de lo mismo. Su equipo diseñó una organización centrada en el desarrollo de las personas y en la consolidación de sus habilidades y capacidades. Investigadora y autora de la Teoría de la ConCiencia de comunicación.



Alto Rendimiento



Mauricio Ladino encontró en el deporte una herramienta para transformar vidas, familias y sociedades. Entrenador de la Federación Colombiana de Atletismo y del Comité Olímpico, dice que para él “correr”, como afirma Mario Vargas Llosa: “es un placer intelectual, el momento en el que me encuentro conmigo, donde mis ideas se aclaran y encuentro otras. Algo que me hace sentir vivo”.



Altos



Operadora de planes turísticos de ruta en bicicleta. Se enfoca en proporcionar logística premium para que los clientes solo tengan que pedalear y disfrutar una experiencia. Su nombre salió de las montañas de Colombia. Los creadores son Daniel Botero, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, y Juan Camilo Botero, publicista de la Jorge Tadeo Lozano.



Prappic



Joven, emprendedora, dinámica y soñadora; amante de los animales; convencida de que por medio de la educación y el cuidado se puede transformar vidas. Su vena social lo heredó de sus padres, Ricardo, arquitecto y Carolina, sicóloga.



La idea surgió como proyecto de grado en el colegio Hacienda Los Alcaparros, de su natal Bogotá, el cual pretendía conocer más sobre la fauna callejera.



Mariana Grisales Henríquez, de 25 años, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano creó Prappic, una organización de rescate y adopción responsable de los animales.



Gabriel Vallejo López

