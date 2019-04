Si hay condiciones haremos pilotos de ‘fracking’: Chevron

“El Proceso Permanente de Asignación de Áreas para el desarrollo de bloques petroleros, y la minuta offshore, le dieron una nueva dinámica a la operación hidrocarburífera del país, a tal punto que compañías como Chevron, pionera en las tareas offshore hace 40 años con el proyecto Chuchupa, están reorganizando su estrategia, ahora con atención en los yacimientos no convencionales. En diálogo exclusivo con Portafolio, Marc Pyne, presidente de Chevron Colombia y quien estuvo en el Congreso de Naturgas, señaló que ampliarán sus tareas en el país, no solo con nuevas tareas en el offshore, sino además en el onshore.

¿Cómo va el desarrollo de la operación en el país?



Estamos orgullosos con los 40 años de operación en Colombia, y más con lo que Chevron ha hecho en La Guajira. Hemos sido el productor más importante de gas natural en el país. En la actualidad producimos el 25% del consumo total del territorio, y el 40% de la zona norte (costa Caribe). Con la destinación que están teniendo nuestros campos, así como otros, estamos llegando al momento en que la oferta de gas va a ser inferior a la demanda, precisamente por las declinaciones.



Con las regulaciones expedidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para el proceso de asignación de bloques, se espera que lleguen nuevos inversionistas que inyecten capital, no solo en gas offshore sino también crudo en el onshore para que Colombia se pueda autoabastecer.



Con la puesta en marcha del Proceso Permanente de Asignación de Áreas, ¿Cómo reorganizarán la operación en Colombia?



Chevron es una compañía global con experiencia en todos los desarrollos para producción de hidrocarburos. En el offshore, operamos aguas someras y profundas, en el onshore con la extracción de crudos livianos, así como pesados, y además en el desarrollo de yacimientos no convencionales. También en la producción de grandes operaciones para la extracción de gas natural. Estamos listos para continuar en el país.



Con toda la experiencia que poseemos, especialmente en el onshore y los no convencionales, queremos ampliar la operación en Colombia. Queremos traer toda esa experiencia en no convencionales que hemos desarrollando en los Estados Unidos y Argentina. En ambos frentes desarrollamos las mejores prácticas para procesos ambientalmente sostenibles. Este es el mejor momento en Colombia para la producción de hidrocarburos.



¿El desarrollo del pozo Orca podría ser del interés de Chevron, más con la salida de Repsol de esta operación?



No estamos interesados en participar en el desarrollo del pozo Orca. En caso de cualquier desarrollo que se presente, estaremos participando en el suministro de gas natural adicional. Siempre evaluamos potenciales oportunidades de operación.



¿La reorganización afectaría otras líneas de negocio?



Chevron no se va a ir de Colombia. No cerrará sus tareas en el país. Estamos buscando oportunidades para fortalecer nuestra operación. Tenemos el negocio de combustibles y lubricantes marca Texaco el cual está creciendo y tenemos cerca de 500 estaciones de servicio, una planta para la fabricación de lubricantes y dos terminales. Llevamos 90 años de presencia en Colombia y nos quedaremos por otros 90 y más.



¿Cómo sería una operación en no convencionales de Chevron en Colombia?



Tenemos amplia experiencia y poseemos la tecnología para trabajar en el subsuelo donde está el recurso. Además, somos expertos en el manejo de todos los retos en superficie que esta operación implica como son los ambientales y el manejo con las comunidades, incluso las ONG que están más pendientes del tema. Tenemos experticia en el contacto con las diferentes audiencias como son las autoridades y personal civil. Así mismo, en mostrar los beneficios por el desarrollo de los yacimientos no convencionales.



Colombia es un país bendecido con este tipo de yacimientos. La roca que posee es la que generará los recursos en hidrocarburos. Estamos seguros que se presentará un desarrollo muy importante por el tamaño de volumen que existe.



¿Chevron desarrollaría un plan piloto?



Estamos evaluando todas esas oportunidades en esas áreas. Y si las condiciones son óptimas para que puedan ser parte de nuestro portafolio, se requeriría la parte técnica y fiscal, y reglas claras que ofrezca el Gobierno. Esto serían señales óptimas para acceder a bloques no convencionales y desarrollar pilotos.



Tenemos experiencia ya que estamos desarrollando yacimientos no convencionales en otras partes del mundo. Pero en Colombia todas las condiciones para el desarrollo de los pozos piloto en no convencionales deben estar dadas. Mas en temas de superficie.



La Nación está en mora de tramitar una ley de concurrencia y complementariedad, ¿esto afectaría el desarrollo de los no convencionales?



Lo más importante es que las diferentes audiencias estén alineadas y trabajando en conjunto. Lo vital es entender y comprender las preocupaciones de todos los actores, municipales y nacionales. Así se dan respuesta a las inquietudes. En los yacimientos no convencionales que desarrollamos en otras partes del mundo se aclaran dudas para que al final el proyecto se ejecute sin problemas.



Si este es el camino para que los no convencionales sean una realidad todos deben estar unidos: compañía, autoridades y comunidades. Siempre mitigando riesgos. Esto es lo que hemos hecho en otras partes del mundo. Es trabajar en conjunto, educar y demostrar que los proyectos son positivos. Repito, los no convencionales son el futuro de Colombia. En Estados Unidos, como en Argentina, has la más mínima duda se ha resuelto, y los proyectos se desarrollan sin ningún obstáculo.



¿Están pensando vender el campo Chuchupa?



La operación en La Guajira lleva 40 años produciendo gas natural. Pero Chuchupa está presentando una declinación importante. Por esta razón la compañía tomó la decisión de hacer una evaluación de las oportunidades que tiene este activo. Podría presentarse una venta, así como otras opciones que están sobre la mesa. Evaluamos si seguimos o salimos de Chuchupa. Estudiamos el mercado. No hay una decisión final sobre este tema. Estamos enfocados en continuar generando energía confiable para el país, suministrando el gas natural y analizando otras oportunidades de crecimiento como el ‘onshore’ y los no convencionales. Hoy Colombia es el mejor país para invertir en el desarrollo de campos petroleros. Queremos crecer la operación en el país. Dejo en claro que la evaluación solo es con respecto a Chuchupa.



Alfonso López Suárez

Cartagena