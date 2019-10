Starbucks paga subsidios a caficultores por bajos precios del grano

Starbucks está ofreciendo a los agricultores un colchón contra el impacto de los precios del café, una medida que también podría proteger los suministros de los granos de alta calidad que la compañía necesita.



El operador de la mayor cadena de cafeterías del mundo pagó a más de 8.000 agricultores en México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala una prima total de US$20 millones, según Michelle Burns, vicepresidenta senior de café y te global en Starbucks.



La cifra es superior a las cantidades regulares que paga sobre los precios de futuros de granos Arábica especiales, manifestó. Ante la caída de los precios por debajo de los costes de producción en muchos países, proteger a los productores de los granos que la compañía compra es especialmente importante para Starbucks.



Los productores, desde Colombia hasta Mexico, tienen dificultades para competir con una producción creciente de Brasil, el principal productor, donde una moneda más débil significa que muchos agricultores todavía ganan dinero.



"Cuando analizamos el coste de producción en una serie de países, estaba claro que los países latinoamericanos estaban ante un situación grave", dijo Burns en una entrevista. "Cuando un café Arábica de especialidad premium de la más alta calidad, el ámbito en el que jugamos, sufre un impacto, con precios históricamente bajos del café de alrededor de US$1, hay muchos países donde no es un estilo de vida sostenible".



A medida que la producción brasileña continúa expandiéndose, los futuros han caído a su nivel más bajo en 12 años en el mercado estadounidense ICE Futures y ronda alrededor de US$1 la libra de peso.



El coste de producción en América Central es al menos un 30% más alto que en Brasil, según Carlos Mera, analista de Rabobank International Ltd., prestamista de la industria agrícola. La crisis mundial del café ya ha unido a los productores, y los países han pedido a los tostadores que paguen precios justos.



Colombia incluso considero disociar sus ventas de café de los futuros negociados en Nueva York. Es poco probable que los precios se recuperen significativamente sin una intervención, dado el potencial de una mayor producción de bajo coste en Brasil, según ha manifestado Jeffrey Sachs, profesor de economía en la Universidad de Columbia, en un informe este mes.



Con un exceso de oferta mundial lastrando el mercado, Starbucks dijo que sigue comprometido a tomar más medidas para la temporada 2019-20 que comenzó el 1 de octubre.



La compañía también ayuda a los agricultores a través de sus nueve centros de apoyo y un plan para entregar 100 millones de arboles para 2025 a fin de que los productores puedan reemplazar sus plantas envejecidas y enfermas. Hasta ahora, se han distribuido casi 32 millones de árboles.



“Lo deseable sería que el mercado tenga alguna corrección. Eso sería lo ideal", dijo Burns. "Si la crisis del café en los precios continúa, analizaremos tanto lo que hacemos en el aspecto financiero como nuestro trabajo continúo con los arboles".



La empresa no compra directamente a los agricultores pero pide a los comerciantes que revelen cuanto pagaron al productor. Ello ayuda a determinar si se necesitan pagos adicionales.



Según Burns, Starbucks quiere asegurarse de que los agricultores cubren sus costos y obtengan al menos una pequeña ganancia. Las compras de la empresa representan el 3% de la producción mundial de café y el 40% de los granos Arábica especiales de alta calidad.