Telefónica estaría considerando nueva estrategia para América Latina

Telefónica SA está considerando buscar un socio estratégico para su nueva unidad latinoamericana o cotizar el negocio en bolsa, en su esfuerzo por monetizar su posición en la región fuera de Brasil.



La operadora está manteniendo conversaciones tempranas con asesores potenciales sobre las opciones y está trabajando en dos caminos diferentes: buscar un inversor industrial o vender su participación a través de una oferta pública inicial o una distribución de acciones a los inversores existentes.



Entre los socios potenciales se cuentan Millicom International Cellular SA y Liberty Latin America Ltd., aseguran las personas cercanas a este asunto quienes pidieron no ser identificadas.



La división incluye a Colombia, Chile, México y Argentina, países que durante mucho tiempo se consideraron clave para las perspectivas de crecimiento de Telefónica.



Analistas de Jefferies estiman su valor combinado en 10.900 millones de euros (US$12.000 millones).



Las consideraciones son preliminares, los asesores aún no han recibido el mandato y Telefónica podría seguir una estrategia diferente, dijeron las personas.



Representantes de Telefónica, con sede en Madrid, y Liberty Latin America declinaron hacer comentarios.



Un representante de Millicom dijo que la compañía se centra en sus operaciones actuales en nueve mercados latinoamericanos y declinó hacer más comentarios.



Telefónica anunció el mes pasado un cambio de estrategia corporativa, incluida la creación de una nueva unidad para activos latinoamericanos fuera de Brasil.



La operadora está poniendo menos énfasis en el negocio -que ya no es un motor de crecimiento-, a medida que se centra en las operaciones de Brasil y Europa.



Su presidente y director ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, está tratando de revivir el interés de los inversores en las acciones de la operadora, que han caído a la mitad desde 2015 y se han quedado atrás del sector de telecomunicaciones más amplio este año.



Cuando Pallete anunció el plan para América Latina, dijo que estaba abierto a todas las opciones, incluidas reforzarla con alianzas o vender la posición de Telefónica.



Los ejecutivos ya están trabajando para establecer los próximos pasos para la región.

Esta semana, Pallete voló a América Latina, junto con Laura Abasolo, la jefe de finanzas de Telefónica que supervisará la nueva unidad latinoamericana, así como Alfonso Gómez, quien será su director ejecutivo, dijeron las personas.



