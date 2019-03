Transformación digital: clave para crecimiento del sector financiero

Según el estudio realizado por Cisco, la migración hacia la nube pasó de ser una iniciativa innovadora para convertirse en una necesidad. Entre sus objetivos está soportar la transformación digital, para optimizar los tiempos de lanzamiento de nuevos productos y servicios, así como mejorar los indicadores de eficiencia dentro de las organizaciones.



(Lea: Transformación digital hace a las empresas un 26% más rentables)



De acuerdo con Cisco, se estima que para el 2020 el 92% del procesamiento de información se llevará a cabo en centros de datos en la nube y que sólo el 8% se realizará en centros de datos tradicionales.



(Lea: ‘La transformación digital no consiste en instalar un software’)

“Por esto, dentro de las organizaciones, particularmente en el sector financiero, se han iniciado proyectos de migración que buscan materializar la promesa de valor de la nube, pero sin un orden establecido ni un mapa que asegure su efectividad”, dice Cisco.



En ese sentido, Julio César Arrieta Príncipe, Associate Partner de EY especializado en tecnología para Servicios Financieros, señala que esto ya no es suficiente, “pues la materialización de los beneficios no se logra únicamente estando allí, ahora se requiere establecer una estrategia que integre los nuevos modelos de negocio, como la colaboración, movilidad, cloud y por supuesto big data”.



Para Arrieta, algunas de las preguntas que se deben responder para establecer una estrategia efectiva son: ¿Cuál es el objetivo de implementar la nube?, ¿Qué se debe tener en cuenta para decidir qué información llevar a la nube y cómo se adopta?, ¿Con quién contratar estos servicios? y ¿Puede la nube proporcionar controles de red similares a los que se tienen bajo un esquema “Propio” (On Premise)?



La migración hacia la nube es un paso que tarde o temprano las organizaciones deben dar y la mejor manera de hacerlo es a través de un ejercicio de planeación estratégica que considere los objetivos del negocio, el nivel de madurez existente en el área de TI, las inversiones requeridas, así como los beneficios esperados que permita establecer el mapa de ruta que se debe seguir para alcanzar el objetivo de materializar la promesa de valor de la nube.