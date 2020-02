‘Transformación digital: primero es lo cultural’

Recientemente Robin Barquin llegó a la dirección de la compañía Digital Ware con el objetivo de fortalecer la transformación de la compañía.



(El camino hacia la transformación digital).



El 2019, la compañía terminó con grandes cambios directivos, el fondo de inversiones H.I.G. Capital se convirtió en el socio mayoritario de la firma de origen colombiano para fortalecer su posicionamiento a nivel Latinoamérica. El nuevo CEO, Robin Barquin, habló con Portafolio sobre los nuevos horizontes de la organización, el potencial de las empresas locales y dio algunos consejos para implementar la transformación digital.



¿Cómo define la transformación digital?



Es un proceso que ha estado presente desde siempre, en cada cosa que hacemos, cuando pasamos de cualquier tecnología a una más moderna, eso es transformación digital.



Haber pasado de la máquina de escribir a los computadores o de los grandes servidores a la nube, eso es transformación digital. Es un proceso que se vive desde que la tecnología empezó a ser protagonista de la vida de las personas.



¿Para qué es la transformación digital?



Las empresas que no son nativas sino migrantes digitales, se dan cuenta, algunas muy tarde, que además de transformarse digitalmente, deben adaptarse a la demanda y oferta del mercado que está enlazada por plataformas tecnológicas.



(Transformación digital, realidad en las industrias).



Si los empresarios no entienden el cambio entre los flujos de venta antiguos y nuevos, la compañías van a morir. Aunque un proceso de transformación digital, primero es un cambio cultural.



¿Cómo percibe el avance de Colombia en la transformación digital?



Muchas empresas colombianas están en la etapa de migrantes digitales, están atrasados con respecto a procesos que debieron ejecutar hace muchos años, porque sus directivos no entendieron que el cambio venía, y hoy están luchando más, no contra el mercado, sino ellos internamente para reinventarse.



Esas empresas ahora tienen dos desafíos, el primero, afrontar que no se transformaron digitalmente a tiempo, el desafío es corregir, el segundo es que el mercado ya está cubierto de empresas nativas digitales.



Los que están comprando diferente son los que demandan el cambio.



¿Qué pasos requiere dar el país para masificar la transformación digital?



Hay que empezar por la transformación cultural, deben implementar el discurso de “vamos a cambiar y hacer las cosas diferente”, sin dejar de mantener lo que hace en su esencia, espíritu, conocimiento y experiencia desde que salió al mercado.



Después hay que trabajar en el relacionamiento con el mercado, muchas empresas fracasan en este proceso porque generan cosas internamente sin evaluar el exterior, creen que tienen un producto que es espectacular para ellos, pero realmente no lo necesita su público objetivo.



¿Cuáles son los principales cuellos de botella que está enfrentando Colombia frente a sus avances hacia la era digital?



Un problema común es negarse a cambiar, si sus directivos no tiene el chip de transformarse con el paso del tiempo, la empresa va a desaparecer.



¿El país cuenta con la regulación que se requiere para la transformación digital?



Considero que el país cuenta con la regulación pero la aplica a criterio, como en el caso de Uber, por ejemplo. Tal vez el error que ha cometido el Estado colombiano es no regular las plataformas tecnológicas porque mientras que esto no pase habrá informalidad en el mercado.



¿Cómo lograr que las pymes se involucren en este cambio?



Es importante que reciban apoyo del Gobierno para que no caigan en la ilegalidad. Los empresarios y las pymes estamos luchando para que el Estado, independiente del Gobierno de turno, haga más cosas por generar empleo, crecimiento y emprendimiento.



La transformación digital es considerada una de las causas del principal problema del país: el desempleo. ¿Cuál es su opinión al respecto?



La transformación digital sin tecnólogos no funciona, sin capital humano no funciona. La gente dice ‘la tecnología va a reemplazar a las personas’, pues no, porque hay mucho que hacer para que esa tecnología llegue a las personas, la tecnología por sí sola no genera impacto .



¿Cómo espera ver el país en 10 años en desarrollo tecnológico?



Llevo 14 años en Colombia y tengo muchas expectativas de lo que se puede hacer en el país. Este mercado ha crecido mucho, y de lejos el mayor comprador de tecnología es el Estado, pero, es importante que Colombia afine su estrategia de compras, pues hay procesos licitatorios que se vuelven eternos y otros, hay que advertirlo, se pierden en la burocracia.



El país debería acceder a un formato estándar que permitiera hacer ágiles las compras como lo es con los grandes compradores del sector privado.



En general creo que hay mucho que hacer, sin embargo, creo que en algún momento Colombia puede superar a Argentina o Perú en temas tecnológicos.



¿Cuáles son los planes de Digital Ware para 2020?



Transformarnos y cambiar, hay un crecimiento esperado para este año. Vamos a aprovechar las oportunidades que nos da el mercado de innovación tecnológica, competiremos con productos de muy alta calidad.



El objetivo de Digital Ware para el 2020 y más allá, es el crecimiento ordenado, responsable y sostenible. Trabajaremos en la sostenibilidad de la empresa, la generación de empleo y para que nuestra gente sea feliz y aportemos a la sociedad.



Aunque tenemos operación en Ecuador y Perú, queremos llegar a Panamá y Chile, por ahora. Después más naciones que requieren de nuestra tecnología, pero primero queremos tener bases muy sólidas acá para triunfar afuera.

​