Tras dos aperturas, Bosi cerraría este año con 155 tiendas

Más allá de ubicar su foco en un plan de expansión fuera del país, la compañía Bosi, de origen paisa y fundada hace 44 años, quiere seguir creciendo en el mercado local a través de nuevas tiendas y categorías que le permitan seguir ampliando su catálogo y llegar a más personas.



Clemencia Vélez, gerente general de la empresa, habló con Portafolio sobre los planes de la firma este año, y también comentó cómo el contrabando es uno de los flagelos que está afectando seriamente a la industria y a la marca.

Según datos de Fenalco, este fenómeno podría ser una tercera parte del mercado de calzado en el país.



¿Cuántas tiendas tienen actualmente?



Tenemos 150 en Colombia y tres en Ecuador.



¿Dónde abrirán las nuevas este año?



En Bogotá abrimos una este miércoles que pasó y la apertura en Cali será el próximo viernes o sábado.



Estos locales estarán enfocados en una de las líneas juveniles de Bosi que es ADT Motowear.



Está dirigida a la gente que utiliza la moto ya sea como estilo de vida, medio de transporte, trabajo o hobby. En este segmento tenemos botas, chaquetas, guantes y cascos, entre otros artículos.



¿Quedarán en centros comerciales?



No, debido a que es un segmento específico. Para facilidad de los moteros estarán ubicados en la calle.



¿Abrirán nuevos mercados este año?



Por ahora estamos muy concentrados en Colombia y Ecuador. Nos gustaría abrir más, pero nos gusta que cuando aparece un franquiciador, no solo tenga plata para el negocio, sino que además sepa de moda y de la marca.



Por el momento no hemos encontrado un inversionista con ese perfil en otro mercado. Estamos mirando la opción de ampliarnos en Ecuador.



¿Cómo va este año y cómo esperan cerrarlo?



Los tres primeros meses no fueron fáciles, inclusive caímos un poco.

A partir de abril empezamos a crecer y en junio, el crecimiento ya es más importante, este fue de 37%. Creemos que vamos a terminar el año con un porcentaje positivo, creciendo entre 7% y 8%, año con año.



¿Qué factores habrían generado el descenso?



Creo que en los tres primeros meses del año el consumidor estaba un poco más asustado por temas económicos y políticos.



Se estaba estrenando la Ley de financiamiento y creo que le preocupaba a la gente, pues aunque ayudó un poco a las empresas, a las personas naturales, las gravó más.



Otro factor que está impactando a la industria es el contrabando que ahora ha migrado a canales como las redes sociales y el internet con páginas que imitan la nuestra para engañar a los clientes.



Además de este canal, en la calle también hay réplicas de nuestra marca o hay zapatos muy baratos que entran al país, afectando el core de nuestro negocio que es el calzado.



¿Cómo avanza este tema con las autoridades?



La Polfa está haciendo seguimiento al tema. El Ministerio de Comercio también está enterado.



Los comerciantes tenemos un grupo muy grande y hemos venido denunciando estos sucesos.



De hecho, desde que se fundó Bosi, este tema ha existido, pero hace unos años atrás con el auge de las redes, creemos que se ha intensificado.



En medio de ese panorama ¿cómo les ha ido con las ventas online?



Bien, arrancamos hace más de ocho meses y este canal viene creciendo. A mediano plazo esperamos que las ventas a través de este medio sean alrededor de 5% del total.



¿Cómo es la participación de las ventas?



Todavía las tiendas propias son alrededor de 93%. Lo otro se dividiría en ecommerce y venta al por mayor en los distribuidores autorizados, en los lugares donde todavía no hay una tienda Bosi.



¿Qué es lo que más venden?



Actualmente, es muy pareja la venta de productos para mujeres y hombres. En Bogotá es 50-50, pero en el resto de país es un poco más hombre (55%).



El fuerte nuestro es calzado que es un poco más de 70% del negocio, lo otro son accesorios. Ya tenemos joyas y relojes, el portafolio lo hemos ampliado en los últimos años.



¿Planean crear una nueva categoría con la marca?



Estamos desarrollando una nueva categoría para los próximos meses, pero no puedo dar muchos detalles.



¿Cuántas plantas tienen?



Tenemos dos de producción de calzado y marroquinería y dos de procesamiento del cuero, las plantas de procesamiento de cuero casi que se acabaron en el país.



Tenemos una en Armenia, donde llega el cuero tal como sale del animal y allá le hacen los procesos de lavado y de curtir y luego a las afueras de Medellín se les hacen los acabados para que queden de colores y respectivas texturas.



¿Esperan abrir nuevas plantas?



No, con esas es suficiente porque cuando las abrimos, a los dos años, nos ampliamos lo que necesitábamos y tienen maquinaria nueva.



¿Cuántos empleos generan?

Actualmente, Bosi genera 900 empleos directos y 400 indirectos, entre las plantas y todas las tiendas que operamos.



ASÍ ESTÁ EL CONTRABANDO



Según destacó Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, desde el gremio se estima que en Colombia se consumen cerca de 2,2 a 2,5 pares de zapatos por persona al año, cifra que multiplicada por 45 millones de habitantes, se estaría hablando de que en el país se compran cerca de 120 millones de pares, de los cuales la producción nacional aporta entre 40 y 50 millones de pares, la importación legal entre 30 y 40 millones y el contrabando abarcaría los otros 30 o 40 millones de pares. Es decir que este mercado ilegal podría ser una tercera parte del negocio del calzado local.



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com