Tres mineras de grandes ligas abrirán operación en el país

La reactivación en el sector minero del país ya comenzó a atraer como imán a empresas multinacionales que hacen parte de las grandes ligas extractivas a nivel mundial.



Ellas son Newmont Mining Corporation, Barrick Gold Corporation y First Quantum Minerals, las cuales ya están abriendo operación en el territorio nacional para el desarrollo de proyectos de oro y cobre.



(Tres grandes mineras apuestan por extracción de oro en Nariño).

Aunque hasta el momento no han definido a que zonas del país le apuntarán para realizar sus tareas, ya le confirmaron al Gobierno que siguen firmes con sus planes en Colombia.



El aterrizaje de las tres mineras llama la atención si se tiene en cuentas que están en el ‘top’ 10 de grandes conglomerados que desarrollan tareas extractivas de vastos complejos a gran escala alrededor del mundo.



En la lista aparecen compañías como Kinross Gold Corporation, Newcrest Mining Limited (en primeros acercamientos con el Gobierno), e incluso empresas con operación registrada en Colombia como Anglo Gold Ashanti, Freeport-McMoRan Copper & Gold y Agnico Eagle Mines Limited.



“El país en el último escalafón del Instituto Fraser de inversión minera mejoró 16 lugares, ya que pasó del puesto 64 al 48. Y esto fue gracias a que se optimizó en los temas de institucionalidad del sector”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



La jefe de esa cartera precisó que uno de los pasos que mejorará el ambiente de inversión será la reforma constitucional al Sistema General de Regalías (SGR).



“Favorecerá todos los temas de dinámica social, que han generado dificultad en el relacionamiento social de los proyectos”, dijo.



CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS EMPRESAS



La aparición con más frecuencia de Colombia en el radar de las grandes mineras del mundo, las cuales ven con buenos ojos las grandes posibilidades para que desarrollen inversiones, permitirá extender aún más las tareas extractivas en el país.



“Somos un país nuevo en minería, hasta ahora estamos descubriendo nuestros depósitos en minerales como oro y cobre. Pero también tenemos potenciales en términos ambientales y culturales gracias al desarrollo de nuestro sector, por ello el Gobierno Nacional nos ha puesto un principio, producir conservando y conservar produciendo”, señaló Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM).



(Los 13 proyectos que reactivarán el sector minero).



La funcionaria agregó que en la actualidad grandes jugadoras del sector minero a nivel mundial ya están en Colombia con el desarrollo de proyectos de diferentes minerales. “Así, uno de nuestros objetivos es mantener el incentivo y la tranquilidad de estas empresas por permanecer en el país, como es el caso de Newmont y Barrick”, subrayó.



Newmont Mining Corporation, cuya sede se localiza en Denver (EE. UU.), es una de las compañías multinacionales más grandes de oro alrededor del mundo. En la actualidad tiene bajo su mando complejos mineros en Australia, EE. UU., Indonesia, Ghana, Nueva Zelanda y Perú.



Esta empresa minera fue fundada en 1921 por William Boyce Thompson, y actualmente permanece como la única compañía de explotación de oro en el índice de Standard & Poor's 500.



Por su parte, la empresa Barrick Gold Corporation, con sede en Toronto (Canadá) es considerada por los analistas como la multinacional dedicada a la producción aurífera de oro más grande del mundo.



Su portafolio está compuesta por el desarrollo de 23 complejos mineros en EE. UU., República Dominicana, Canadá, Australia, Argentina, Chile, Perú, Nueva Guinea y Zambia. Así mismo, la mitad de los volúmenes de extracción los obtiene de las tareas en EE. UU. y Canadá, el 25% de Australia, 19% de Suramérica, y el 6% de África.



En la actualidad, Barrick Gold Corporation ejecuta varios proyectos de exploración en más de 15 países.



Finalmente, First Quantum Minerals, compañía con sede en Vancouver (Canadá), desarrolla sus tareas en exploración, desarrollo y minería de metales, con especial énfasis en cobre, el cual le representa cerca del 80% de sus ingresos.



En la actualidad, realiza sus operaciones extractivas con sendos proyectos en África, Australia, Finlandia, España, Turquía y Latinoamérica.



LLEGADA Y MOVIMIENTOS EN EL SECTOR MINERO



El panorama para el desarrollo de la operación minera del país está prácticamente despejado.



Además de la llegada de nuevas empresas, se están registrando movimientos en el sector.



Es el caso de Newmont Mining Corporation, que adquirió el 19, 9% de Continental, Miranda Gold Corporation y Orosur Mining. Por su parte First Quantum Minerals, hizo lo propio con el 10% de Minera Cobre, AngloGold Ashanti y Barrick Gold Corporation.



Cabe recordar que AngloGold Ashanti vendió parte de sus títulos a Royal Road Mineral, de la cual Barrick Gold Corporation posee el 12,5% de participación.



NUEVO CATASTRO MINERO



Con las medidas que se han implementado se está buscando reducir los trámites en un 20%. Y en octubre se presentará un hito importante con respecto al Catastro Minero. Esto último marcará una diferencia muy importante desde el punto de vista de transparencia. Sobre el mapa de tierras las compañías podrán acceder de manera precisa a los títulos que quieren desarrollar. También va a ordenar el proceso de solicitud de áreas que hoy es un dolor de cabeza para los inversionistas. En la actualidad el proceso de titulación demora casi un año, con la nueva herramienta será de 90 días.



“En esta diversificación minera, en la cual estamos en la búsqueda de nuevos minerales para producir, el cobre es por excelencia el metal al que le estamos dando una prioridad ya que además es el mineral por excelencia, la materia prima, para la tarea de la transición energética”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.