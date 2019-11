Uber deberá pagar millonaria suma por evadir impuestos en EE. UU.

El Estado de Nueva Jersey (EE. UU) demandó que Uber desembolse 649 millones de dólares en concepto de impuestos que no ha pagado por sus empleados, al clasificarles de manera errónea como trabajadores autónomos.



Según informa el New York Times, el Departamento de Trabajo y Desarrollo de Fuerza Laboral de Nueva Jersey lanzó la petición esta semana a Uber y Raiser -una subsidiaria- después de que una auditoría revelara que no se habían pagado 530 millones de dólares en concepto de subsidio por desempleo y por incapacidad entre 2014 y 2018.



Además, dado el impago de los impuestos, el estado pide una multa de 119 millones de dólares más. El caso es un reflejo de las acciones que están empezando a llevar a cabo los estados de EE. UU. contra el modelo de empleo de buena parte de compañías que giran en torno a aplicaciones móviles. Es la primera vez que un gobierno local pide el pago de impuestos sobre la nómina atrasados.



El diario señaló que un portavoz de la empresa afirma que Uber niega las conclusiones financieras a las que ha llegado el estado de Nueva Jersey, que tildó de "preliminares" e "incorrectas". "Los conductores son trabajadores independientes en Nueva Jersey y en todas partes", apuntó el representante de Uber, Alix Anfang.



El coste de los servicios de Uber y similares, como Lyft, podrían aumentar entre un 20 y un 30 por ciento si las instituciones reguladoras o los tribunales exigen que las empresas traten a los conductores como empleados en nómina y no como autónomos, según estimaciones del sector.



Por su parte, el jefe del Departamento de Trabajo de Nueva Jersey, Robert Asaro-Angelo, señaló que se está teniendo mano dura con las empresas que no clasifican a sus trabajadores como deberían. "Asfixia a la fuerza laboral y supone una gran pérdida para nuestra economía", agregó.



Algunos de los sindicatos aplaudieron la medida de Nueva Jersey, que dijeron espera que cale en otros sectores. "Nueva Jersey está lanzando el mensaje de que las compañías no son las que dictan las leyes laborales del estado", afirmó en un comunicado el director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, Bhairavi Desai.



EFE