Uber Eats busca seguir creciendo a doble dígito en el país

El gerente de Uber East en Colombia, Camilo Méndez, asegura que la compañía quiere que el Gobierno regule sus servicios con el fin de que todos los actores de la cadena puedan crecer de manera sostenible y destaca todas las ventajas que le ofrece la plataforma a todos sus afiliados.



Lea: (Comienzan guerras entre los servicios de entrega de alimentos)

¿Cómo va Uber Eats en Colombia?



En Colombia arrancamos hace tres años aprovechando el entendimiento del mercado para ganar un mayor posicionamiento.



El año pasado crecimos 10 veces. Iniciamos con 4 ciudades y terminamos con 8, este año llegamos a otras 4 para completar 12 ciudades en todo el país, con más de 3.500 restaurantes afiliados. La meta es crecer a doble dígito anualmente.



En América Latina somos la plataforma más grande con presencia en 12 países el área andina, Centroamérica y el Caribe. A nivel mundial somos los más grandes de servicios de despachos de comida a domicilio con presencia en más de 500 ciudades en 40 países y 260.000 restaurantes afiliados.



Lea: (Así mueve la selección Colombia el millonario mercado de domicilios)



¿Y cuáles son los planes de expansión en Colombia?



La expansión la vemos con pinzas, no queremos crecer por crecer, nosotros pensamos cada movimiento y miramos mucho las razones financieras para hacerlo.



¿Es fácil para un restaurante pequeño afiliarse a Uber Eats?



Claro, contactándonos. Nuestro enfoque es ayudar a los emprendimientos locales, buscamos proactivamente en zonas donde queremos y vemos que hay mercado, los contactamos, pero también la gente se puede inscribir en la plataforma.



¿Qué ofrecen ustedes que no tengan las demás aplicaciones de domicilios?



A los restaurantes les ofrecemos una plataforma tecnológica con toda la información que permite identificar si eres bueno, qué mejorar, análisis sobre la información, qué platos son más populares, qué otros podría ofrecer, zonas donde buscan más su comida.



¿Y a los repartidores?



Autoempleo flexible como un usuario más de nuestra aplicación, que trabajan cuando ellos deseen, en las zonas y tiempo que quieran. Trabajan de forma independiente.



¿Cuál es su posición respecto a las críticas de las condiciones laborales de los repartidores?



Nosotros somos proregulación, estamos súper abiertos y buscando proactivamente al Gobierno para sentarnos y buscar una regulación. Sabemos que entre más queden claras las reglas, mejor para todos porque podemos crecer de una forma sostenible, tanto las plataformas como los socios repartidores. Entre más claras las normas, mucho mejor para todos.



¿Hasta donde están dispuestos a llegar ustedes con esa regulación?



A buscar una solución que nos beneficie a todos: usuarios, restaurantes, plataforma y sobre todo a los socios repartidores. Existen muchos vacíos, son servicios que se han venido creando para los cuales no hay regulación. Estamos dispuestos a sentarnos y ver qué es lo que se requiere de nosotros.



¿Por qué se han popularizado tanto los servicios a domicilio?



Son dos situaciones totalmente diferentes. Ir a un restaurante incluye la experiencia de ver, salir, disfrutar de la música y otras cosas.



Con el domicilio lo que busca es un tema de oportunidad y eficiencia que ciertas personas quieren, como estar en casa con amigos, no salir.



¿Cuál es el aumento en ventas en restaurantes que se afilian a la plataforma?



En algunos casos, hasta en un 60% del volumen total de ventas con el servicio de domicilio.



¿Qué les recomiendan ustedes a los restaurantes para mejorar sus ventas?



Compartimos las mejores prácticas para que los restaurantes sean más eficientes. Estamos muy pendientes de estas mediciones como los tiempos de preparación, compararse contra los mejores de la clase, siempre en ese proceso de proveer información sobre cómo hacerlo mejor.



¿En qué están fallando los restaurantes del país?



No necesariamente todos los platos están hechos para domicilio, por esto ayudamos a los restaurantes a seleccionar qué platos ‘viajan’ realmente bien, como lo llamamos nosotros. Tiempos óptimos de preparación, que puedan llegar con una calidad óptima y que durante el transporte no vayan a sufrir transformaciones.



¿Qué clase de entrenamiento les dan a los domiciliarios?



Proveemos una información sobre cómo debe ser el transporte de comida y les enseñamos cuáles son las prácticas que deben seguir.





Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co