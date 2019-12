Uber recibe millonaria multa por desacatar orden de la Supertransporte

Por desacatar una orden impartida por Superintendencia de Transporte que ordenaba “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole”, Uber fue sancionada por al entidad por $414.058.000 millones de pesos.



"Presuntamente, la sociedad habría ejecutado actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros", señala la Supertransporte.



La multa, que equivale a quinientos 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es la sanción máxima establecida para esta clase de conductas. Contra la decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación.