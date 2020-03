Ventas de alimentos procesados crecerían 25 % en el 2022 en el país

Archivo particular

Colombia estima que las ventas de la industria de alimentos procesados sumen más de 28.000 millones de dólares en 2022, lo que puede generar una gran oportunidad de desarrollo para las empresas del sector especialmente en Bogotá, que cuenta con 42 % del total de ventas del país.



Según un estudio de la agencia de promoción Invest in Bogotá y de Euromonitor, este año las ventas del sector superarán los 22.000 millones de dólares, mientras que "el sector crecerá un 25 % y alcanzará ventas por más de 28.000 millones de dólares en 2022".



"Esta creciente demanda supone una gran oportunidad no solamente para las empresas nacionales del sector sino también para que las empresas extranjeras que se instalan en Bogotá-Región sigan desarrollándose y puedan suplir directamente al mercado colombiano y latinoamericano", afirmó el director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez, citado en un comunicado de su oficina.



Además de contar con el 42 % de las ventas del sector, Bogotá también tiene el 40 % de las importaciones de este tipo de productos en el país.



Colombia es además el segundo importador de insumos para el sector de alimentos procesados en América Latina "con un incremento de más del 14,5 % en 2019 frente al año anterior".



Una de esas compañías que hace presencia en el país es la francesa Metarom, que está en Colombia desde 2012 y desde allí desarrolla "sabores naturales con ingredientes nativos".



"La diferencia con la competencia es que estamos más cerca de los clientes, para responder al gusto de los consumidores locales", dijo Jean-Luc Tarridec, director de las filiales de Europa y Colombia de Metarom.



El ejecutivo también valora que en Colombia existen las condiciones óptimas para expandirse a otros mercados, pues el 25 % de las exportaciones de estos insumos en Colombia se realiza desde Bogotá y el país tiene 16 acuerdos de libre comercio vigentes, que dan acceso a más de 60 países y 1.570 millones de consumidores.



El gerente de Metarom Andina, Felipe Montoya, manifestó que el objetivo es atender desde Bogotá a los países del Pacto Andino por la ubicación estratégica que ofrece la ciudad, así como "por su gente y también, entre otras cosas, por el tamaño del mercado que representa, la ubicación estratégica en la región y un muy buen aeropuerto que nos permite conectarnos con la región y con el mundo".



EFE