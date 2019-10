Viva Air entrará al negocio de carga en Colombia este mes

A partir de la tercera semana de octubre, Viva Air empezará a mover carga en tres rutas dentro de Colombia, de acuerdo con Juan Felipe Cadena, gerente de ventas de la aerolínea.



En una etapa inicial, se movilizarán mercancías solamente entre las ciudades de Bogotá, Medellín y San Andrés, trayectos que suman 71 frecuencias a la semana, siendo la ruta Bogotá - Medellín la más importante, con 44 viajes programados durante ese periodo de tiempo.



La idea, de acuerdo con el ejecutivo, es complementar el negocio de transporte de pasajeros y usar de manera eficiente el espacio de los Airbus 320 que en muchas ocasiones no es utilizado, puesto que las personas que viajan con aerolíneas ‘low cost’ generalmente se abstienen de llevar equipaje de bodega, para no tener que pagar por este servicio que se cobra de manera independiente.



“Este proyecto lo llevábamos planeando desde el 2018 y se implementó primero - el semestre pasado- en algunas rutas domésticas dentro de Perú, donde también tenemos operación. Allí hay un mercado muy grande, el cual esperamos ir capturando para consolidar esta nueva unidad de negocio, que amplía nuestro portafolio”, dijo Cadena.



En el vecino país, se estaría facturando alrededor de US$120.000 al mes por concepto de carga únicamente y en noviembre, se espera que se movilicen productos en siete rutas que suman 102 frecuencias a la semana.



En Colombia, la empresa busca apostar por movilizar mercancías perecederas y animales vivos, pero artículos peligrosos aún no, mientras son autorizados para tal labor.



Además, calculan que basados en la ocupación promedio de las sillas y de la bodega, podrían tener capacidad para transportar 2,5 toneladas por vuelo, aproximadamente.



No obstante, Cadena señaló que la operación y manipulación directa de las mercancías estará a cargo de una empresa de logística especializada, con lo que buscan garantizar la trazabilidad del transporte y que la firma aérea se pueda seguir concentrando en el transporte de pasajeros, que es su unidad de negocio principal.



Por otro lado, considera que la puntualidad será vista como un diferencial entre los competidores, dado que la aerolínea se ha consolidado como la mejor calificada en este sentido en el territorio nacional.



EL DESEMPEÑO



Cadena destacó que en el primer semestre del año Viva Air movilizó 30% más de pasajeros que en el mismo periodo de 2018, mientras que en promedio, la industria creció 9,9%.



Además, indicó que, en los primeros seis meses del año, de 13,8 millones de viajeros movilizados en vuelos domésticos su participación fue de 14%, registrando una penetración rápida, pues la empresa funciona desde 2012.



“Antes de la entrada en operación de Viva Air el total de pasajeros en Colombia ascendía a 16 millones de vuelos por año. En 2018, después de seis años de operación de la compañía, más otros competidores que entraron al país, se registraron más de 26 millones de vuelos. Nosotros creemos que sí hemos ayudado a dinamizar la industria y a democratizar el transporte aéreo y los resultados son visibles”, aseveró el ejecutivo.



Y agregó que actualmente la aerolínea cuenta con 14 de los 50 aviones nuevos que fueron anunciados hace un año, siendo esta una de las flotas más modernas del país y la región.