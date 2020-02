Viva Air regresa a Cali con cuatro nuevas rutas

Después de dos años de ausencia en el mercado aéreo de Cali, la aerolínea de bajo costo Viva Air, inauguró su regreso a la ciudad con cuatro nuevas rutas que conectarán la capital del Valle del Cauca con Medellín, Barranquilla, Cartagena y San Andrés.



Las proyecciones para este 2020 en esta plaza, son llegar a los 450.000 pasajeros transportados y se pone en marcha con el objetivo de dinamizar el transporte aéreo de la ciudad y así, generar mayores niveles de conectividad para alcanzar la meta de crecimiento de un 40% respecto al 2019.



Así lo afirmó Félix Antelo CEO y presidente del Grupo Viva Air, quien también aseguró que la operación aérea en esta región, representará la mitad del crecimiento proyectado para el año.



El vuelo inaugural partió desde la ciudad de Medellín. La tarifa promocional será de $79.900, valor que se mantendrá durante las próximas semanas y que representa hasta un 40% de descuento comparado con los precios de los competidores, según el directivo.



“Nuestro costo unitario es mucho más bajo que el que teníamos hace tres años, esto nos permite vender más barato y ser sustentables. Además, tener un mejor itinerario respecto al de 2017”, dijo Antelo.



Referente a la concesión, prevalecen condiciones de igualdad para todas las aerolíneas del sector; sin embargo, hay ventajas para las empresas que establezcan rutas nuevas en su red de operación por un periodo determinado de tiempo. Los beneficios van desde rebajas en tasas aeroportuarias, hasta reducción en costos de estacionamiento.



Por su parte, el gerente de operaciones de Aerocali, Antonio Silva, pronosticó que el concesionario tendrá un crecimiento por encima del 20% este año, y que para el cumplimento de la meta, Viva Air es de gran importancia. “Si le va bien a Viva, le va bien al occidente Colombiano”.



Silva mencionó también que el 2010 fue el año de mayor crecimiento para el consorcio, debido a que en ese entonces, Viva Colombia llegó a esta zona del país.



CRECIMIENTO A FUTURO



Para 2020, la empresa tiene la meta de transportar a más de siete millones de pasajeros en total. En adición a esto, la aerolínea adquirió 15 aviones nuevos; este año entrarán en funcionamiento cinco Airbus Neo, y, a partir del 2021, llegarán de ocho a diez aviones por año hasta completar las 50 aeronaves anunciadas.



Por otro lado, Félix aseguró que Pereira, Santa Marta y Bogotá están en los planes de la compañía. A pesar de esto, no fueron tomadas en cuenta en el lanzamiento, ya que, por ejemplo, el mercado Cali - Bogotá “es un mercado que está sobre ofertado y que se multiplicó por dos, el año pasado, en sillas ofrecidas.



Esa es una capacidad que el mercado no puede absorber de un día para otro, es un mercado que no es rentable”. El lanzamiento también tuvo la presencia del alcalde de Palmira, Óscar Escobar y del Secretario de Turismo, Julián Franco.