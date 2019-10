En 2020, Go Rigo Go abrirá tiendas en Miami y México

Pedaleando la cuesta del sector empresarial, Rigoberto Urán, ciclista colombiano, ha venido impulsando al podio su marca Go Rigo Go en el país desde 2014, y ahora está calentando para su primera competencia internacional, que iniciará en 2020 con la apertura de dos tiendas.



En entrevista con Portafolio, Urán dejó ver su faceta empresarial y contó detalles de los planes que espera cumplir el otro año con su marca y las expectativas que tiene con estos.

Cuéntenos un poco, ¿cómo inició Go Rigo Go?



Como nombre, esto nació en 2011 en Vancouver gracias a un amigo que me dijo: “Mira, así se va a llamar tu marca”. Sin embargo, fue en 2014 cuando iniciamos con el negocio y a hacer la producción. Nuestros inicios fueron a través de ventas en línea y distribuidores.



Esto comenzó en Medellín en una oficina que a la vez era bodega. La gente iba por la ropa, el voz a voz fue creciendo y las ventas también. Esta quedaba en un sitio medio escondido por El Poblado y era pequeña, pero fue tanto su impacto que dijimos: “Tenemos que sacar nuestras tiendas en centros comerciales y en sitios más grandes”.



¿Qué encuentra la gente en Go Rigo Go?



Tenemos una línea de ropa para ciclismo y urbano, otra de accesorios, nutrición con barras de cereal y batidos, y productos de mantenimiento. Recientemente, empezamos a vender bicicletas Cannondale, que son las que uso con mi equipo, y estamos pensando en producir nuestras propias ‘ciclas’ en el país.



Las Cannondale eran parte de los productos por los que más nos preguntaba la gente cuando iba a nuestras tiendas, así que con esto les seguimos dando gusto.



¿Qué es lo que más venden?



Lo que más vendemos son camisetas de ciclismo, seguido por los accesorios como gorras urbanas, termos, medias, entre otros.



¿Qué segmento es el que más les compra?



Vendemos el 70% de nuestros productos para hombres. Sin embargo cada vez más viene equilibrándose esa proporción; más mujeres se están adhiriendo a este deporte.



Ustedes también producen para niños, ¿qué tanto se mueve esta categoría?



De niños vendemos ropa urbana y peluches. Entre nuestros planes está empezar a producir prendas deportivas para ellos por ahí en los próximos dos años.



¿Cuántas prendas están produciendo ahora?

​

Estamos hablando de unas 20.000 unidades mensuales.



¿Cuáles son los precios promedio que se pueden encontrar en las tiendas?

​

En bicicletas, estas pueden ir desde $4 millones hasta $35 millones. En uniformes, el más costoso podría rondar los $900.000.



Este es un deporte caro pero la gente siente la diferencia cuando compra productos de calidad. Las personas practican el deporte de manera recreativa, pero les gusta competir entre ellos. Muchas de las prendas de nosotros son probadas en un túnel de viento en Europa. Lo que yo quería era que la gente tuviera prendas de calidad y con tecnología, así no fueran profesionales.



¿Cuándo iniciaron la apertura de tiendas físicas?

​

Los puntos propios los empezamos a abrir este año. Ya tenemos cinco tiendas físicas, de las cuales dos están en Bogotá, otras dos en Medellín y una que acabamos de abrir en Cali. Además, tenemos dos tiendas móviles que son trailers que tienen nuestros productos y se mueven por distintas partes del país y, claro, no puede faltar la tienda de internet.



¿Con cuántas tiendas esperan cerrar este año?



Con cerca de 9. En noviembre abriremos una en Barranquilla y otra en Medellín. Nos gustaría sumar una más en Bogotá, que es la ciudad donde más estamos vendiendo a través de las tiendas de Go Rigo Go.



¿Cómo les va en las ventas por internet?

​

Estas son el 10% del total, pero a través de este canal nuestros productos llegan a todo el mundo. Los países a los que más les vendemos son México, Estados Unidos, España, Australia e Inglaterra.



Del total, ¿cuánto podrían participar las ventas al exterior?

​

Yo creo que ese número debe estar en 30%. Los extranjeros valoran muy bien nuestra marca. De hecho, en las tiendas que tenemos, muchos de ellos las frecuentan.



¿Qué sigue en el plan de expansión de la marca?

​

El próximo año seguiremos abriendo puntos en Colombia. Se vienen tiendas en el Eje Cafetero y en los Santanderes. Así abarcaríamos todo el territorio colombiano.

Otro de nuestros objetivos es la expansión internacional. En esto ya venimos bien adelantados y en 2020 abriremos nuestra primer tienda en México y otra en Miami. Estas también serán tiendas propias.



¿Para cuándo tienen previsto concretar estos planes?

Para el primer semestre de 2020 desarrollaríamos las locales y para el segundo las internacionales. Mucha gente las está pidiendo.



¿A qué cree le atribuye el éxito de Go Rigo Go?

​

Detrás de la marca hay alguien a quien la gente quiere y eso ayuda, pero más allá de eso, los diseños y productos son de alta calidad. Nos interesa ofrecerles experiencias a nuestros clientes.



OTRA LÍNEA DE NEGOCIO



Rigoberto Urán comentó, además, que el Giro de Rigo en su segunda edición que se realizará a comienzos de noviembre, en el Quindío, ha tenido tanto éxito que en un tiempo récord lograron llenar el cupo de 2.500 participantes.



Este año, el evento recreacional contará con la asistencia de Alberto Contador, uno de los cinco mejores ciclistas de todos los tiempos; Ivan Basso, ganador del Giro de Italia; Egan Bernal, reciente ganador del Tour de Francia y Lucho Herrera, leyenda del ciclismo; entre otros ciclistas.



Urán destacó que en estos momentos están en conversaciones con otros países para hacer el Giro de Rigo, por ejemplo en México, Ecuador, Brasil y Chile. Esto sería a través de franquicias que, según Urán, superarían los US$100.000.