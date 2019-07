‘En 2020 iniciaremos tareas de promoción internacional’

Desde hace más de 15 años el país no sale a ofrecer la operación petrolera colombiana en los escenarios internacionales. Pero en las primeras semanas del 2020 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comenzará a desarrollar una estrategia proactiva en varios países del mundo para invitarlos a que inviertan en el sector.



En diálogo con Portafolio, el presidente de la entidad, Luis Miguel Morelli, explicó que esta tarea la emprenderán después de comprobar que los compromisos de inversión de las dos subastas estén en curso.



Resaltó que la lista no solo se circunscribirá a los actuales operadores, sino que además realizarán la promoción en China, India, Australia, Corea, Suráfrica y Reino Unido. Así, invitarán a algunos fondos de inversión con asiento en Oriente Medio.



¿Cuál es el primer paso para desarrollar la estrategia de promoción?

El primer paso fue poner la casa en orden. Organizamos y ajustamos toda la estructura para el ofrecimiento de áreas y la celebración de contratos. Solo nos falta hacer unas correcciones a la minuta, debido a las modificaciones que se le harán al reglamento (Acuerdo 2), para que su contenido sea más con una estructura en derecho privado, y no tanto administrativo. Así, ya podemos ir a los países mencionados a vender la operación petrolera de Colombia.



¿Por qué tomaron la decisión de salir a vender la operación petrolera del país?

Aquí estábamos supeditados a ofrecer la operación a un limitado grupo de países. Pero con la reactivación petrolera tomamos la decisión de abrir el abanico a otras naciones que siempre mostraron su interés por desarrollar bloques de hidrocarburos en el territorio nacional. Es decir, vamos a ‘maletear’ el potencial hidrocarburífero que ahora tiene el país por los cinco continentes.



¿En qué países harán la tarea de promoción?

Tenemos en la mira, para promocionar la actividad petrolera del país, a China, India, Australia, Reino Unido, Corea y Sudáfrica. Así mismo, varios países de Oriente Medio, como Qatar, para promover la operación entro los fondos de inversión, de capital especializados en energía que buscan hacer los desembolsos en países como Colombia.



¿Por que sería atractiva entre los fondos de inversión la operación petrolera de Colombia?

Estos fondos de inversión se convierten en buenos socios para aquellas empresas operadoras que quieran desarrollar su actividad hidrocarburífera en el país. Al mismo tiempo que buscan hacer la inversión, requieren de un soporte técnico importante, para desarrollar las tareas en exploración y producción.



¿Por qué los ajustes al Acuerdo 2 como parte de la estrategia de promoción?

Las modificaciones que se harán al Acuerdo 2 es para volverlo más flexible. Es muy rígido. Tiene unas limitaciones, que para un operador quedar habilitado, tiene que cumplir con cuatro capacidades o requisitos para el desarrollo de bloques, que son el técnico, el operativo, el financiero y el ambiental. Muchas de las empresas que se acercaron a la ANH, requerían de un socio para operar, pero no lo había.



¿Por qué los ajustes harán más atractiva la operación en el país?

La volatilidad en los precios del crudo en el 2016 desató un reacomodo a nivel empresarial en la operación petrolera a nivel mundial, y que tuvo su repercusión en Colombia, la cual se consolidó cuando comenzó a mejorar la cotización a finales de este año. Con la creación de nuevas organizaciones, lo que se busca es que estas empresas, al mismo tiempo que logren su calificación técnica, demuestren que tienen un capital de respaldo por parte de los inversionistas. Esto permitirá a las empresas internacionales interesadas entrar con paso firme al país, o las que ya están a tener mas confianza en ampliarla.



¿Cuál es el modelo de inversión financiera contemplado en la estrategia de promoción?

Volver al esquema de las fiducias del 2003 y 2004, para que estos vehículos financieros hagan los respectivos desembolsos has cumplir con los niveles de inversión que se establecen para el desarrollo de la operación.



¿Cuáles fueron las razones por hacer la promoción en los citados países?

La mayoría de países citados vienen desde hace varios meses anunciado que sus empresas petroleras tienen el interés de operar en Colombia. El año pasado estuve en India exponiendo ante el gobierno de ese país los beneficios del PPAA. Los representantes de ONGC Videsh manifestaron que querían crecer su operación en nuestro país ya que la demanda de hidrocarburos en el suyo estaba aumentando a pasos agigantados. Una situación similar esta sucediendo con China.



¿Hay gestiones adelantadas en estos países para las tareas de promoción?

Hemos suscrito acuerdos comerciales con estos países, que es terreno abonado para cuando desarrollemos la estrategia de promoción. Algunos gobiernos han enviado sus emisarios a Colombia para observar de primera mano la operación petrolera del país. Los embajadores de China e India han visitado en varias ocasiones la sede de la ANH. Incluso, el emisario diplomático de este último país me mostró un documento oficial en el que su gobierno lo autorizaba a suscribir nuevos negocios.



¿La promoción la llevarán a EE. UU. y Canadá?

Ademas de estos dos países, es motivar a empresas de otras naciones a que desarrollen una operación petrolera en nuestro territorio, y que a futuro les reportará utilidades. Por ejemplo en Londres, lo haremos porque allí confluyen muchas operadoras que tendrían interés por Colombia.