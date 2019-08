En cinco años se vendería 33,8% más en cerveza en Colombia

El primer viernes de cada agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, momento que amerita hacer un recorrido por esta industria y saber cómo avanza el mercado artesanal en Colombia.



(Lea: El 'boom' de las microcervecerías en Bogotá)



Si el negocio se quiere ver desde la cantidad consumida, en Colombia el año pasado, esta fue de 2.544 millones de litros, cifra que creció 16,7% si se compara con el dato de cinco años atrás (2.179 millones de litros), según un informe reciente de Euromonitor.



(Lea: Cerveza artesanal colombiana, entre las mejores del mundo)

Desde el punto de vista monetario, este significó US$24,4 billones en 2018 con variación de 51,9% respecto al dato de 2013. Cabe mencionar que, el tamaño de mercado de Euromonitor mide las ventas al consumidor final a través del canal retail u off trade y food service.



(Lea: Las cervezas artesanales, un negocio que pide más participación en Colombia)



Sobre las tres referencias que mayor participación lograron en esta industria en 2018 están Águila, Poker y Club Colombia, las cuales superan 80% de la participación en el mercado industrial. Estas son parte de AB InBev, dueña de Bavaria, firma que el año pasado tuvo ingresos de $7,3 billones en el país con variación de 9,8% respecto a 2017 cuando logró $6,7 billones.



PANORAMA DE LAS ARTESANALES

De acuerdo con Daniel Lozano, vocero del Colectivo Colombiano de Cerveceras Artesanales (Colcas), actualmente hay 255 empresas de este tipo, las cuales están distribuidas en 19 departamentos y 83 municipios.



Según Lozano, en Colombia esta industria estaría vendiendo un poco más de $40.000 millones al año, lo que le daría 0,5% del mercado total de la cerveza en el país. Además, destacó que estas empresas en total podrían estar generando, a la fecha, cerca de 760 empleos, cifra que esperan crezca 965% en cuatro años y llegue a 8.100.



Si bien hoy la industria artesanal no logra superar el 1% del mercado total de la cerveza, cada vez son más las firmas que le están apostando a tener sabores y experiencias distintas que cautiven la atención de los usuarios hacia productos elaborados en las regiones.



Según Tomás Delfino, gerente de The Irish Pub, esta industria viene creciendo a buen ritmo y el consumidor colombiano cada vez más se está arriesgando a probar otro tipo de sabores.



“Tenemos cinco puntos en la ciudad donde comercializamos la cerveza de 15 emprendedores locales. En nuestros bares se vende mucho más la artesanal que la industrial”, añadió.



Para el directivo, el hecho de que el mercado artesanal tenga casi 1% de la industria total de cerveza significa un reto grande, pero también es una oportunidad para seguir creciendo.



Según Arturo Barrios, gerente de Beer, “Colombia aún está por fuera del ránking de los 30 países que más consumen cerveza, lo que representa una oportunidad para el crecimiento del negocio artesanal”.



RETOS DE LA INDUSTRIA ARTESANAL EN EL PAÍS

De acuerdo con Delfino, hace falta mayor capacitación y cultura para que la gente se atreva a dar el paso y pruebe nuevos sabores que incluso puede combinar con las comidas.



En esta misma línea, Barrios aseguró que hay que trabajar en que las personas aprendan a diferenciar la artesanal de la industrial. “En nuestros bares ofrecemos catas donde el usuario no solo prueba las cervezas, sino que le comentamos las características, su origen y otros temas”, dijo.



Para Lozano, quien además es cofundador de Cervecería Non Grata, hay tres ejes principales en los que se debe trabajar con el Gobierno. El primero es “en la actualización de la normativa con el Invima para que se certifiquen las plantas con alta calidad y no tener que sacar un registro por receta porque es más costoso”.



En segundo lugar está la regulación “no deberíamos pagar los mismos impuestos que la gran industria”. En tercer lugar está la financiación, en la que “estamos hablando con el Gobierno para que se incluya a la industria en las líneas de crédito de economía naranja para que nos ayude a impulsar el crecimiento”, dijo.



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com