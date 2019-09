En el país se gastan US$687 millones en perfumería al año

La industria de cosméticos y aseo personal en el país, la cual integra a más de 1.200 empresas tanto locales como de otros lugares, viene en constante crecimiento, pues para el año en curso, el valor estimado de este negocio sería de US$3.572 millones, dato que crecería 3,1% respecto a 2018, según cifras de Euromonitor.



La tendencia global hacia los productos naturales podría hacer que Colombia juegue un papel importante en el sector en los próximos años, debido a la gran biodiversidad con la que cuenta la nación, resaltó Juan Carlos Castro, director de la Cámara de Cosméticos y Aseo de la Andi.



El directivo además dijo que este renglón genera 52.000 empleos directos y 1,5 millones más realiza ventas de estos productos mediante catálogos. De otro lado, resaltó que en promedio, el gasto per cápita en 2018 fue de US$70, creciendo 4,5% comparado a lo registrado un año anterior.



QUÉ Y CÓMO SE COMPRA

Citando datos del proveedor de investigación de mercado en mención, Castro comentó que lo que más consumen los colombianos son fragancias, pues del total de la categoría, este tiene 20% de participación de mercado y mueve al año US$687 millones, dato que creció 2,4% respecto a 2017.



Siguiendo con los productos que mueven más dinero en el sector está ‘cuidado oral’ con US$610 millones y market share de 18%. En tercer lugar está ‘aseo masculino’ con US$475 millones; ‘cuidado del cabello’ con US$523 millones; ‘cuidado de la piel’ con US$471 millones y maquillaje con US$382 millones.



Respecto a la categoría de cuidado de la piel el directivo aseguró que esta es la que mayor crecimiento ha tenido (9%), en gran parte soportado por los productos de valor agregado que se enfocan cada vez más en la humectación y en proteger esta zona, del sol, las arrugas, manchas, entre otros.



De otro lado, explicó que con 67%, el canal retail sigue predominando al momento de comprar los productos cosméticos y de aseo personal. A este le sigue la venta directa con 31% y comercio electrónico con 2%.



Para Castro, si bien la penetración de este último canal es baja aún, cada vez son más compañías las que le están apostando al ecommerce para satisfacer las nuevas demandas de los consumidores, por lo cual hay amplias expectativas de crecimiento en este.



CONSUMO DE HOGARES

Otro de los temas que destacó el directivo de la Andi, basado en datos de Raddar, es que, para el segundo trimestre de este año el gasto de los hogares en este sector creció 5,6% respecto al mismo lapso de 2018, ubicándose en $4,32 billones, “cifra que no se lograba desde 2015”, resaltó.



Sobre las ciudades que más crecieron en el consumo de estos artículos se destaca que todas las principales tuvieron datos positivos. El orden, según Castro, fue el siguiente: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá.



La razón a lo anterior es que en las zonas donde hace más calor hay mucho más consumo, pues “el clima hace que las personas constantemente se estén bañando y arreglando”, dijo.



PANORAMA EN LA REGIÓN



Colombia es el cuarto mercado de la región en belleza y cuidado personal. Así las cosas, Brasil es el líder en este con US$34.572 millones, seguido de México con US$10.211 millones, Argentina con US$5.712 millones y Colombia con los ya mencionados US$3.422 millones.



En esta línea continúan Chile con US$3.419 millones, Perú con US$2.313 millones y Venezuela con US$1.648 millones. Cabe mencionar que estos datos están a 2018 y son de Euromonitor, según el directivo de la Andi.



COMERCIO EXTERIOR

En este ámbito, Castro resaltó que durante 2018 las exportaciones del sector totalizaron US$483 millones, creciendo 4,9%. En este, los principales mercados fueron Perú, México, Ecuador, Chile y Costa Rica.



Respecto a las importaciones, estas sumaron US$401 millones y crecieron 6,1%. Los principales mercados a los que se les compró fue México, Estados Unidos, Brasil, España y Francia.



De acuerdo con datos del Dane, con análisis de ProColombia, entre enero y julio de este año, las exportaciones de cosméticos y productos de aseo llegaron a US$342,5 millones. Esto significó un aumento de 2,2%, frente al mismo periodo del año pasado.



Los tres principales destinos a los que Colombia despachó este tipo de artículos durante los primeros siete meses del año en curso son Perú con US$93,74 millones, Ecuador con US$68,63 millones y México con US$50,34 millones.



Los departamentos desde donde más se ha exportado en el periodo en mención son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bogotá y Cauca.



Por productos, priman las preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel con US$51,29 millones y perfumes con US$46,92 millones.



Por último, según ProColombia, el tejido empresarial del sector muestra una tendencia creciente, pasando de 102 empresas exportadoras en 2017 (con montos superiores a US$ 10.000) a 154 en 2018.



FERIA LOCAL DE BELLEZA



Juan Carlos Castro, directivo de la Andi, resaltó que uno de los escenarios a través de los cuales se busca potencializar a la industria de cosméticos y cuidado personal en el país es la feria de belleza y salud que se realizará desde el 2 al 6 de octubre en Corferias.



Allí, además de promover la comercialización de productos, negocios y dar a conocer las últimas tendencias del sector, “también habrá una agenda académica donde participarán entidades como ProColombia, Colombia Productiva, Invest in Bogota, entre otras que discutirán temas relevantes del sector”, dijo el ejecutivo.



