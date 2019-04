‘Estamos preparados para la operación 5G en Colombia’

Cerca de cumplir su quinto aniversario en Colombia, la empresa japonesa de tecnología e infraestructura de redes de comunicación, Furukawa Electric, busca expandir sus líneas de negocio y consolidarse como líder en la producción de componentes ópticos en el mercado andino.



La compañía, que en días pasados presentó su balance anual, pues finaliza año fiscal en marzo, logró ingresos netos en toda la región por 333 millones de dólares, valor que representa un crecimiento del 19% con relación al 2017.

“Los resultados obtenidos nos permiten tener perspectivas muy interesantes para el 2020, pues prevemos un aumento en los ingresos de más de 17% e inversiones que superarán los 16 millones de dólares en todas las unidades de América Latina”, mencionó Amauri Razente, vicepresidente de Operaciones de Furukawa Electric para Latinoamérica.



Cabe resaltar que la compañía tiene participación en Brasil, donde funciona la casa matriz, así como en Argentina, México y Colombia, este último, donde se espera afianzar el posicionamiento de la operación por medio de la conquista de mercados como el centroamericano y la implementación de redes de quinta generación con fibra óptica.



Al respecto, Paulo Zafaneli, gerente General de Ventas Internacionales de Furukawa, resaltó el crecimiento de la empresa en el país y añadió que gracias a su ubicación estratégica, la entrega de sus productos ahora es más eficiente.



“En Colombia alcanzamos ventas por 28 millones de dólares y tuvimos un crecimiento del 23%, sin embargo, con el armado de cables de fibra óptica, la creación de componentes de ensamble y conexión y nuestros servicios de ingeniería, esperamos crecer mucho más”, explicó Zafaneli.



Igualmente Javier Bedoya, gerente Comercial para la Región Andina, agregó que el país también es una plataforma de operaciones para fortalecer la presencia de Furukawa en Latinoamérica.



“Tenemos grandes retos, pero nuestra meta es vender más de 45 millones de dólares para el próximo año, y así lograr un crecimiento por encima del 60%, nos hemos venido preparando por medio de varios negocios y en los próximos meses pasaremos de 145 funcionarios en planta a 300”, agregó Bedoya.



En línea con lo anterior, Amauri Razente, enfatizó en que para lograr esto y aprovechar las oportunidades comerciales del país, el Gobierno Nacional tiene que tomar cartas en el asunto y aliviar algunos problemas que enfrentan las empresas en las zonas francas, especialmente con el despacho y la excesiva tramitología que no incentivan la inversión extranjera.



“Es importante que se invierta en el fortalecimiento de los puertos, especialmente en el de Buenaventura. En nuestro caso, diariamente nos enfrentamos a diferentes problemas que hacen que se retrasen los pedidos y se incrementen los costos, sobre todo cuando debemos salir por el puerto de Cartagena, estando en Palmira, nos preocupa la continuidad y la calidad del proceso en el país y sabemos que no somos la única empresa que padece esto”.



COBERTURA TOTAL



Por otro lado, respecto a la implementación de la red 5G en Colombia, Furukawa Electric espera la subasta y la reglamentación por parte del Gobierno, pues este desarrollo ya está contemplado en el portafolio de la compañía. “Al día de hoy nuestro mercado va al vaivén de la regulación, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de internet. Sin embargo, estamos preparados para suplir esta demanda y una parte importante de la operación en todo Colombia”, dijo Bedoya.



A lo anterior se sumó Paulo Zafaneli, quien añadió que “ingresar a la 5G es complicado por la inversión y el esfuerzo que se necesita y aunque en Latinoamérica se está luchando por reducir la brecha digital, estos esfuerzos son en vano si no se trabaja por mejorar la infraestructura y desarrollar la investigación y la tecnología”.



Además, para lograr una red más robusta, “es necesario dejar de hacer conexiones en cable coaxial, así como implementar tecnologías que nos permitan aprovechar la potencia del ancho de banda, porque esto no solo funciona para telefonía, también hay otros sectores en los que podemos implementar la fibra óptica como los peajes automáticos, las cámaras de seguridad y otra infinidad de posibilidades que el país necesita”, concluyó Bedoya.



JAPÓN EN COLOMBIA



“Una biblioteca sobre la cultura japonesa, una sala de exposiciones y un auditorio con capacidad para 100 personas, son algunas de las ofertas del Centro Cultural del Japón, que en alianza con la Universidad de los Andes, y de empresas japonesas, como Furukawa, ofrecen a los ciudadanos un espacio diseñado para aprender sobre el país nipón”, así lo menciona Carolyn Finck, directora del Centro, quien agrega que “en este lugar todas las personas pueden realizar actividades culturales, artísticas y educativas sin ningún costo. Igualmente según Iru Scolari, representante de Furukawa y quien se encargó del cableado de fibra óptica de todo el complejo, “este espacio fue diseñado con tecnología de punta para la interacción de todos los usuarios, además de ser una prueba piloto para analizar el funcionamiento de la fibra en espacios educativos y culturales que posteriormente podrían trasladarse a toda la universidad y a la ciudad”.



