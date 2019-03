ETB se concentrará en llevar fibra óptica al estrato tres

Luego de haber conquistado las zonas de estrato 4, 5 y 6 de Bogotá, como proveedores de internet de alta velocidad, a través de sus redes de fibra óptica, ETB se concentrará este año en conquistar a los usuarios de estrato tres.



(Lea: Cambio en banda ancha no afectará a su bolsillo)



De acuerdo con Jorge Castellanos, presidente de la empresa pública, esta será la estrategia para continuar creciendo después de haber logrado encontrar estabilidad en una compañía que había mostrado tener serios problemas financieros y que muchos daban por quebrada.



(Lea: Digitalización en Colombia, una tarea que no puede esperar)

De hecho, el pasado viernes la firma dio a conocer sus resultados financieros y, por primera vez en cuatro años, se registraron utilidades, las cuales alcanzaron un valor de $42.000 millones en el 2018.

​

Lo anterior, según explicó Castellanos en diálogo con Portafolio, fue posible gracias al rediseño de la estrategia, la cual se enfocó en las ventas, la eficiencia y el servicio.



“Cuando empecé la gestión nos entregaron una empresa con grandes fortalezas, que había invertido gran parte de su patrimonio en muchos frentes, pero que no lo había explotado bien. Y por eso, los gastos había crecido, mientras que las ventas no tanto como esperaban. En concreto, en el 2015 se preveía tener más de 900.000 clientes de fibra óptica, y tenían solo 108.000. Hoy tenemos 338.000”, señaló Castellanos.



Así, en tres años, los resultados de la empresa han sido mejores de lo que se esperaba para los primeros cuatro años de trabajo desde el cambio de dirección.



Lo anterior, se ve reflejado, por ejemplo, en la disminución de los gastos de la compañía, pasando de $1,9 billones en el 2015, a $1,2 billones el año pasado.



“La eficiencia y la austeridad son uno de los aspectos más importantes de lo que escogimos como norte estratégico. Vimos que los gastos no cumplían con los objetivos y que se estaba desperdiciando dinero, y nos concentramos en eso”, dijo el directivo.



En 2018 ETB invirtió $303.000 millones, el 21 por ciento de sus ingresos, privilegiando la conexión de nuevos hogares a la fibra óptica.



Según dictan los reportes de la empresa, en los tres últimos años, los hogares conectables con esta tecnología crecieron de 610.000 a 822.000 y el índice de aprovechamiento de la red subió del 18 al 29 por ciento.



Según explicó, continuar aumentando las conexiones de fibra óptica en la capital seguirá siendo un objetivo de la firma este año, y como se había señalado, el mercado objetivo es el estrato tres, teniendo en cuenta que este segmento, según la delimitación catastral de Bogotá, acoge a más del 30 por ciento de los hogares.



“Es una inversión significativa, porque conectar a un edificio puede costar entre $40 y $60 millones, pero es el futuro del negocio. Nosotros podemos competir con velocidad y con calidad. Y pensamos hacerlo a precios muy competitivos”, agregó.



En ese sentido, Castellanos destaca que el factor comercial ha tomado mucha relevancia, pues aumentar el número de clientes es lo que también les ha permitido tener utilidades.



Y como tercer factor fundamental, subrayó el ejecutivo, la empresa se concentró en mejorar el servicio al cliente, “uno de los cambios más difíciles de lograr y de mantener, pero que consideramos imprescindibles”, dijo.



Como resultado, según la firma, en el 2018 se retiraron menos clientes que en el 2017, y el indicador de retiros mejoró nueve puntos porcentuales.



Además, se consiguió reducir en número de las llamadas a los call center, se cerró la terminal de llamadas antigua y se abrieron nuevos canales de atención.



De esta manera, el indicador de recomendación del usuario (Net Promoter Score, NPS) subió a 14 puntos, superior en 27 por ciento al de 2017 y más del doble que el de 2015.

​

“En el servicio, lo primero que se debe lograr, que es obvio, es brindar un producto de calidad. Entonces nos enfocamos en que las redes fueran estables, porque de otro modo obviamente van a haber inconformidades. También trabajamos en simplificar las facturas, para que fueran fáciles de leer y de entender”, señaló Castellanos.



Así mismo, el líder de la compañía manifestó el interés que tiene ETB en contribuir a la modernización de la ciudad, por eso empezarán a apoyar a la Secretaría de Movilidad en el Sistema Inteligente de Transporte, con una red de más de 1.200 semáforos inteligentes con sensores y cámaras que se conectarán a través de las redes de fibra óptica de la empresa con el fin de reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad.



Así mismo, participarán en la conformación del sistema de video vigilancia ciudadana más grande del país, que se conectará también a través de sus redes, con 4.100 cámaras involucradas.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co