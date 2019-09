Exportación de cannabis local sería de US$17.000 millones

Entre los puntos en común que han tenido los empresarios y las personas que están relacionadas con la industria del cannabis medicinal en el país es que si bien este sector tiene gran potencial, aún hacen falta temas en los que hay que trabajar y, precisamente, uno de estos son los estudios que permitan dimensionar la realidad detallada del negocio.



Justo este miércoles los exministros Juan Carlos Echeverry y Tomás González presentan el estudio sobre el impacto económico de la industria del cannabis medicinal en Colombia, el cual fue desarrollado por EConcept para Medcann y será un aporte para el sector y el Gobierno.



Previo a conocer los datos arrojados en el análisis, vale mencionar que estos son estimaciones del aporte que haría la industria al país en caso de que el sector se desarrolle de la manera esperada y con la celeridad requerida. Sin embargo, no da una fecha específica.



Algunas de los cifras entregadas en el estudio en mención indican que, el valor del tamaño del mercado que podría tener el país en la industria global superaría los US$1.221 millones y el rango mayor podría ser de US$17.789 millones. No obstante, el dato promedio que se podría tener en esta variable sería de US$5.992 millones.



Ahora, si se revisa únicamente el tamaño del mercado interno, que estaría relacionado con la venta de medicamentos en gran parte, el promedio sería de $239.000 millones, mientras que el valor mínimo sería de $134.000 millones llegando a los $436.000 millones.



Referente al juego que este sector tendría en las exportaciones, el cual podría brindar una solución a la balanza comercial del país y contribuiría a incrementar el peso de los despachos al exterior y diversificarlos, el estudio explica que, con el cannabis medicinal, Colombia podría tener exportaciones de hasta US$17.700 millones con un dato mínimo de US$1.146 millones y una media de US$5.918 millones.



Ahora bien, para alcanzar lo anteriormente mencionado y atender el mercado del que Colombia puede jugar un papel importante, el estudio menciona que se requerirían en promedio 1.558 hectáreas.



Además de los datos ya mencionados, esta industria podría dinamizar el mercado laboral nacional con la creación de 21.031 empleos en promedio y en el caso más optimista podría superar los 100.000.



Sin restarle importancia a las otras variables, el estudio precisa que en términos de recaudo del impuesto de renta, el sector de cannabis medicinal podría darle al país en promedio $1,02 billones que viene siendo lo mismo que obtendría la nación por el IVA plurifásico a cervezas y gaseosas. Esta cifra en un escenario más conservador podría ser de $2.000 millones y en el mejor de los casos serían $3,5 billones, es decir, lo mismo que pagan todas las personas naturales de impuesto de renta en Colombia.



DESAFÍOS



Teniendo en cuenta que el mercado global de cannabis medicinal podría llegar a mover más de US$40.000 millones a 2025, según una cita en un documento de ProColombia, el reto que tiene el país y ya ha sido mencionado por empresarios y expertos es seguir trabajando para ser líder en la región y convertirse en uno de los grandes jugadores globales.



Según Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna) el Gobierno debe brindarle atención a las solicitudes de esta industria que si bien está en crecimiento, ya cuenta con grandes montos de capital que se han invertido y podrían estar en juego.



En línea con lo anterior comentó que se debe dar agilidad a los trámites, tener suficiente gente y que esté capacitada, en las dependencias a través de las cuales se gestiona algún procedimiento del sector.



Otro punto que destacó es que no se debe dudar en aprobar las legislaciones necesarias o los cambios legislativos que vienen en marcha y apoyan el desarrollo de la industria.



Como tercer desafío dijo que debe haber una conciencia menos preventiva a lo que refiere al sector de cannabis medicinal. “Se debe avanzar en la aprobación de los procesos que permita dinamizar la producción de fórmulas magistrales en el país”.



En este mismo sentido, Felipe de la Vega, gerente de Medcolcanna comentó que la poca eficiencia en la respuesta por parte de las entidades que están relacionadas con la industria no pueden ponerle freno al proceso de un negocio que, como ya se está viendo en otros países, está listo para traer grandes sumas en impuestos al país, además de generar empleo.



Asimismo comentó que, más allá de jugar un papel restrictivo, el Gobierno debería apoyar a la industria en el desarrollo de la misma en términos de investigación que permita tener mejores y mayores innovaciones en los productos finales.



Por su parte, Jon Ruíz, presidente de Medcann, aseguró que la oportunidad que tiene Colombia en el mercado de cannabis medicinal global es amplia, en parte por la ventaja competitiva del país en los costos de producción, ubicación geográfica y mano de obra calificada, lo cual debería incitar a un mayor apoyo acelerado al desarrollo del sector y tener liderazgo en la región y el mundo.



Por último, es de resaltar que en entrevista con este diario, Iván González, viceministro de Salud, había comentado que a más tardar este mes la cartera contaría con 10 profesionales más que ayudarían al equipo a ponerse al día en la respuesta a las solicitudes de licencias para la fabricación de derivados de cannabis, competencia de Minsalud.



Lo anterior, teniendo en cuenta que con corte a 31 de julio de este año había 461 licencias en trámite, de un total de 590 que le habían llegado al Ministerio en mención.

“En promedio el Gobierno anterior recibía 10 solicitudes por mes y, en este mandato hay cerca de 30 mensuales (...) esto se ha traducido en mayor tiempo de respuesta”, dijo González.



