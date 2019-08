Exportaciones, claves en el balance de Alpina

Archivo particular

Alpina Productos Alimenticios S.A. obtuvo un crecimiento del 3,2% en el primer semestre del año frente al mismo período del 2018. Así, completó unas ventas por $912. 115 millones.



Según reportó la compañía, este resultado está apalancado, entre otras cosas, en sus exportaciones, que crecieron al 3.8%.



Lea: (Zebra, la firma que se abre paso en Colombia)

También influyó en el resultado la venta adicional en la categoría de quesos que incluye el buen desempeño en el mercado de su nuevo producto ‘Quesito Alpina’.



De igual manera, se destaca la ampliación del portafolio de Néctares Frutto con la adición de dos nuevos sabores que han contribuido a dicho crecimiento.



Por otro lado, los incrementos en el costo de las materias primas, principalmente de la leche y el azúcar, así como las alzas en el transporte y las condiciones climáticas adversas, generaron sobrecostos operacionales y logísticos.



En este contexto, la compañía registró un Ebitda de $119,492 millones con un margen de 13.1%.



Además, dijo que cerró con una utilidad neta de $37.287 millones, cifra que no es comparable con la obtenida en el 2018, porque en el primer semestre del mismo año se reflejó el impacto favorable del impuesto diferido no recurrente.



Como parte de su desarrollo, Alpina Productos Alimenticios siguió con la estabilización de su nuevo ‘ERP SAP S/4 HANA’, el cual viene aplicando desde enero.



Por su parte, Grupo Alpina, conformado por Alpina Productos Alimenticios, Compañía de Servicios e Inversiones Alpes y Azul Nevado (accionista de Don Maíz), presentó en el primer semestre del 2019 una venta neta de $964.078 millones y una utilidad neta de $45.021 millones.



Las cifras no se pueden comparar con el año anterior porque el Grupo nació en septiembre del 2018.