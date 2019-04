Hilton, Corferias y Pactia, una alianza de lujo y exposición

Luego de una inversión de 260.000 millones de pesos, el hotel Hilton de Corferias, de Bogotá, fue inaugurado anoche de manera oficial.



El hotel cuenta con 410 habitaciones, 26 suites, una suite presidencial, lounge ejecutivo con check in y check out para los huéspedes VIP, y para los socios Diamond y Gold de Hilton Honors, que tiene más de 85 millones de afiliados.

El hotel está orientado al segmento de convenciones y congresos, y tiene 6.000 pies cuadrados, siete espacios flexibles para reuniones, gimnasio, sauna, baño turco, spa, piscina atemperada y todo lo que se requiere para lograr una experiencia integrada.



(Lea: El Hilton de Corferias abrirá sus puertas el próximo marzo)



El nuevo hotel generará 350 empleos directos y 700 indirectos, mientras que la construcción ocupó 1.200 personas mensuales durante 30 meses consecutivos.



Jorge Giannattasio, vicepresidente del Hilton para América Latina y el Caribe, asegura que la ubicación del hotel es una oportunidad irrepetible para la cadena, si se tiene en cuenta que en la zona no hay un competidor de esa categoría. “Somos nosotros o nadie, como hotel oficial de Corferias”. El ejecutivo agregó que Colombia es uno de los países más importantes para la cadena a nivel internacional, siendo el mercado número 12 en los 110 países en donde operan. En Colombia hay 20 hoteles en operación.



“El Hilton Corferias es una apuesta al desarrollo de Bogotá, como centro de negocios que requería de una oferta integrada entre ferias, convenciones y hotel de primera clase”.



(Lea: A buen ritmo va la construcción del hotel Hilton de Corferias)



La cadena tiene previsto estructurar paquetes integrados, incluyendo hospedaje, con todos los servicios, y el acceso a las diferentes actividades feriales que se realizan en el lugar.



Andrés López Valderrama, presidente de Corferias, sostiene que la infraestructura hotelera que se está inaugurando no corresponde a un hotel cualquiera, sino de un concepto integral para el turismo de negocios y convenciones. “Lo que estamos presentando es un modelo único en América Latina. Se trata de una oferta de recinto ferial de más de 100.000 metros cuadrados, incluido el pabellón sin columnas más grande de la región y un total de 60 ferias anuales, solo en Bogotá, y por donde pasan dos millones de personas cada año. Además de ello cuenta con el Centro de Convenciones Ágora, el más moderno de América Latina, y todo un espacio público renovados de más de 42.000 metros cuadrados. Solo Ágora realiza más de 200 congresos y hay eventos confirmados hasta el 2024. Todo eso está integrado al hotel Hilton”. indicó López Valderama.



(Lea: Hilton abrirá 10 hoteles en los próximos 4 años)



De acuerdo con el presidente de Corferias, este desarrollo hotelero permite decirles a los clientes que cuentan con un hotel oficial, que es el Hilton, el cual puede reservar hasta el 90% de las habitaciones bloqueadas, con tres o cuatro años de anticipación, a través de un paquete de reserva.



“Ese es un paquete que le podemos ofrecer a un organizador de ferias y eventos de gran magnitud. Este concepto integral nos hace altamente competitivos a nivel internacional, lo que hará que cuando alguien en el exterior, o en Colombia, piense en ferias o exposiciones, tenga en cuenta a Bogotá como sede, por encima de otras ciudades”.



El hotel está diseñado para ofrecerles a los huéspedes la opción de estar en un ambiente de feria o en plena tranquilidad. Cuenta con insonorización adecuada y numerosos lugares de descanso. Eso significa que está en condiciones de ofrecer integración y privacidad.



Nicolás Jaramillo, presidente de Pactia, el socio inversionista y constructor del edificio del hotel, dice que el proyecto fue diseñado tan cercano o tan independiente como el huésped lo quiera tomar. “El lobby está ubicado en el cuarto piso, y las habitaciones se encuentran a partir del séptimo piso. Un huésped puede estar muy cerca o vinculado a cualquiera de las ferias, o muy independiente de ellas”.



En concepto del presidente de Pactia, en esta iniciativa no hubo dudas de que un socio como Corferias era clave para éxito del proyecto, por su capacidad como organizador de eventos y, por otro lado, tener como operador a una marca como Hilton con su experiencia y nombre, era garantía de buen resultado. Pactia tiene en Colombia 5 billones de pesos en activos, de los cuales el 50% está invertido en la capital del país.



Entre tanto, la cadena Hilton tiene claro que “en Bogotá, en Colombia y en Latinoamérica, la marca tiene la posición dominante de participación del mercado, con más de 20% sobre la competencia. En este caso, lo que estamos haciendo es fortalecernos con un hotel de las características del que estrenamos ayer en Corferias”.



INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA



El presidente de la Corporación de Ferias, Andrés López Valderrama, aseguró que esa organización ha invertido por lo menos 700.000 millones de pesos en la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura del centro ferial. Esto ha convertido al sector de Corferias en la zona de mayor inversión en el país, pues se han agregado 40.000 metros cuadrados nuevos de espacio para eventos.



“Este es uno de los centros de renovación urbana más importantes de Bogotá, ya que en el lugar no solo se ha ampliado la infraestructura de Corferias, sino que se liberó espacio público para los habitantes de la ciudad”, dijo López Valderrama.



Internamente, todos los pabellones de Corferias han sido sometidos a revisión y ampliación para hacerlos más eficientes.