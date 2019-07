Hotelería de lujo, un negocio que se hace fuerte en el país

Entre la amplia oferta de hospedaje que ofrece Cartagena se pueden hallar sitios para todos los gustos y segmentos. Uno de ellos es el del lujo, en el que trabaja el Bastión Luxury Hotel, operado por la cadena colombiana GHL Hoteles, y que hace poco cumplió cinco años de operaciones en los que ha recibido a más de 100.000 huéspedes, generando más de 90 empleos directos al año, lo que sumado a su servicio al cliente le ha valido para obtener diversos premios como por ejemplo el World Luxury Hotel Awards 2017, donde destacó sobre otros competidores nacionales y regionales.



“Los colombianos le están perdiendo el miedo a la hotelería de lujo”, es uno de los puntos que destaca Ana María Azicri, gerente general de Bastión Luxury, quien argumenta que anteriormente se percibía como un hotel al que no se podía asistir por sus precios pero ahora “están viendo -las personas del país- que la hotelería de lujo no solo es pagar un dinero alto sino ver lo que se recibe por eso”.



Pero, precisamente, tener este rótulo fija estándares más elevados y es por ello que la tarifa mínima, en promedio, es de $700.000 por noche, mientras que los precios más altos varían de acuerdo con la época del año. Y si bien los colombianos se están animando más a probar esta experiencia, el turista que prevalece para el Bastión en particular es el internacional.



“Un 70% de los viajeros son extranjeros, principalmente americanos, y suelen venir en pareja”, comenta Azicri.



Lo que busca dicho público es encontrar servicios que respondan a la inversión realizada, para ello el Bastión Luxury cuenta en sus instalaciones con 51 habitaciones entre suites, deluxes y estándar, al tiempo que 11 de estas son de dos camas para atender a quienes vienen en familia. Además posee una piscina en el cuarto piso con jacuzzi y un mirador que da a toda la ciudad antigua, un spa, bar, y el restaurante El Gobernador, con una exclusiva oferta gastronómica.



Todo esto, luego de una inversión de más de US$15 millones realizada en el 2014, que le permitió abrir sus puertas en el casco histórico de ‘La Heroica’.



NUEVOS PLANES



Pero la edificación no paró ahí. Actualmente se encuentran trabajando en un plan de expansión a través del cual estrenarán un nuevo restaurante, aunque no precisamente dentro de sus instalaciones.



“Próximamente abriremos un restaurante que no está en el hotel pero es nuestro, en el centro comercial La Serrezuela, que ya se abrió, pero la zona de comidas se estrenará en estos días. Ese complejo va a ser completamente de lujo, por eso estaremos ahí”, comenta la gerente.



Estas novedades vienen acompañadas de buenos resultados, que van más allá de lo que el hotel tenía pensado. “El promedio de ocupación del año pasado fue 80%, este año tenemos presupuestado lo mismo, ha sido periodo bueno y vamos a terminar bien”, destaca Azicri.



En tan solo cinco años, el Bastión Luxury Hotel ya cuenta con diferentes reconocimientos: World Luxury Hotel Awards 2018, Travellers Choice TripAdvisor 2018, son algunos de las distinciones que premiaron, no solo su calidad en el servicio, sino su destacado papel dentro del segmento de lujo en la industria.



“Crear productos diferentes para el cliente de lujo”, es el reto al que le apuntan.