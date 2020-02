Hoteles City Express, tras inversionistas

La cadena City Express, que hoy tiene cuatro hoteles en tres ciudades colombianas, quiere crecer más en el país. Para ello, anuncia, la búsqueda de aliados que estén interesados en el modelo de franquicias o en un esquema de coinversión.



Así lo anuncia Natalia Montoya, subdirectora regional de Operaciones Latam de la marca mexicana, en diálogo con Portafolio.



¿Qué es City Express en el sector hotelero?

Es una cadena mexicana dedicada al desarrollo, construcción y operación de hoteles. Nos dedicamos a ofrecer servicios para diferentes momentos del viajero a través de cinco marcas que tenemos desarrolladas para diferentes momentos del viaje y del usuario.



Una de ellas es City Express, que es insignia. Y de ahí se derivan: City Express Junior, City Express Plus, City Express Suites y City Centro. Por ejemplo, Junior es más pequeño y práctico, como para estancias cortas y muy cercano al aeropuerto.

Plus busca dar un poco más y el servicio es más personalizado, las habitaciones son más amplias y cuentan con diseños vanguardistas.



¿Cuál es la presencia internacional?

La cadena cuenta con 152 establecimientos a la fecha y más de 17.000 habitaciones. De ese total, 146 están distribuidos en 30 estados de México y es la de mayor cobertura en el país. Los otros seis puntos están en Santiago de Chile (1), San José de Costa Rica (1) y el resto en Colombia. Cada hotel maneja, en promedio, 120 a 130 habitaciones.



¿Cuáles están en Colombia?



Estamos en Bogotá con un Junior y un Plus; en Medellín y Cali, por su parte, tenemos City Express Plus. La oferta nacional es de 504 habitaciones. El primer hotel lo abrimos en la capital del Valle del Cauca a finales del 2013.



¿Y cómo les ha ido?



Digamos que en estos seis años y a la fecha, la operación en Colombia ha sido muy positiva para City Express y muy de la mano con lo que ha sido el crecimiento y el buen desempeño que viene del sector turístico del país. Según los indicadores de Cotelco, a noviembre, la ocupación hotelera en Colombia estaba en 57%. Hemos sabido capitalizar muy bien el desempeño del sector.



Claramente, como toda empresa que necesita competir en un territorio nuevo, hemos trabajado en nuestro posicionamiento de marca y la labor continua. Afortunadamente hemos encontrado una gran acogida por parte del mercado nacional, tanto desde el consumidor como desde el mismo colaborador.



¿Qué viene?



La compañía quiere seguir consolidando su presencia en Colombia y a la luz de esto estamos a la búsqueda constante de oportunidades de negocios. Lo ideal es estar en ciudades intermedias o plazas que vienen presentando muy buen crecimiento en el mercado como Cartagena o las del Eje Cafetero. City Express está interesada en seguir expandiendo su presencia en el mercado local y para ello estamos abiertos a oportunidades de negocio que se presenten bajo modelos que tenemos nosotros como las franquicias o la coinversión.



¿Esas ciudades les interesa realmente?



Las menciono, justamente, por el buen desempeño que han tenido para el sector, mas no es que tengamos visto un proyecto en particular. Son regiones muy interesantes a nivel de ocupación.



¿Tienen interés en algún formato?



Contamos con una área de estudios de mercado y eso dependerá de la plaza que se quiera desarrollar para el proyecto.



¿Están activos en la búsqueda de inversionistas?



Constantemente estamos buscando oportunidades de negocio. En este momento no se tiene planillado un proyecto de aperturas próximo en Colombia aunque si tenemos la intención de crecer paulatinamente en el mercado, sí hay planes de tres inauguraciones en México.



¿Esas modalidades de crecimiento la han utilizado en México?



Sí, así es.



¿Tienen una meta a nivel nacional?



Como tal, no está determinada. Nosotros actualmente tenemos como cadena un promedio de apertura determinada de un hotel cada seis semanas, la expansión en México ha sido muy acelerada. Preferimos aprovechar las oportunidades de mercado que se van presentando.



Una marca latinoamericana como la de ustedes, ¿cómo se diferencia y compite con las

grandes cadenas internacionales?



Desde que la compañía se fundó en el 2002, nuestro modelo de negocio ha sido muy diferente y rompe con esa hotelería tradicional porque justamente buscamos no parecernos a los ‘full services’.



Somos hoteles muy prácticos, que ofrecen lo que realmente importa a ese viajero, principalmente de negocios, porque es el segmento más fuerte para nosotros. Por ejemplo, nuestras instalaciones no cuentan con una piscina o un spa que tienen las cadenas y, así mismo, reflejan en su tarifa.



Nosotros somos más prácticos en ese sentido, nos enfocamos realmente en esos ítems que le importan a ese viajero práctico, inteligente y vanguardista. Tenemos una buena oferta relación costo/beneficio.



¿Qué otras cosas mencionaría como diferenciadoras?



La sostenibilidad. Desde su nacimiento City Express ha adoptado tecnologías que buscan salvaguardar el medioambiente y minimizar su impacto en la operación. Usamos por ejemplo, sistemas que permitan el ahorro de recursos como el agua y la energía.



Contamos también con un programa de reciclaje bastante riguroso y estos esfuerzos han sido avalados con organizaciones mundiales. Tenemos muy buenas prácticas en este frente, lo que nos ha permitido brindar la buena relación costo/beneficio al viajero y minimizar la operación en nuestro entorno.