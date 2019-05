Marihuana medicinal, con luz verde para entrar a las zonas francas

Un nuevo impulso tendría la industria del cannabis medicinal en el país por cuenta de una modificación al decreto 613 de 2017 del Ministerio de Salud, que reglamenta las actividades relacionadas con el uso, comercialización, distribución y producción de derivados de la marihuana con fines médicos y científicos.



(Lea: Crean certificación para la industria del cannabis medicinal)



Se trata de un cambio que les da luz verde a los inversionistas del sector para instalarse en las zonas francas del país y transformar la planta, pues actualmente no pueden acceder a los beneficios del régimen franco porque el decreto estipula como una exportación, que está prohibida, el ingreso de la flor del cannabis a estos lugares.



(Lea: El cannabis, un negocio con un potencial al alza)

Ahora, con el cambio, se podrá introducir a zona franca cannabis no transformado por parte de usuarios industriales de bienes y servicios debidamente calificados. De acuerdo con Edgar Orlando Martínez, director ejecutivo de la Cámara de Zonas Francas de la Andi, el cambio en el decreto no solo permitirá la llegada de nuevos inversionistas sino que incentivará la llegada de nueva tecnología para el sector en el país.



(Lea: Cinco cosas para conocer sobre el mercado del cannabis medicinal)



“Con este parágrafo se concretarían inversiones que llevan esperando más de ocho meses. Además, con los beneficios del régimen franco estas nuevas inversiones se traducirían en creación de empresas y más empleos para el país”, aseguró el directivo.



Del mismo modo, Martínez señaló que hay empresarios del sector interesados en instalarse en zonas francas del Valle del Cauca, Cundinamarca, Eje Cafetero y Santanderes, iniciativas que estaban frenadas por falta de claridad en el decreto.



“Hay cerca de 12 zonas francas que han manifestado que tienen solicitudes para el ingreso de este tipo de proyectos, y su instalación va a generar empleo tanto dentro como fuera de las Zonas Francas”, dijo.



Vale la pena anotar que las empresas que se instalan en zonas francas pueden traer bienes de capital con cero aranceles y cero IVA, además, todos los ingresos que obtengan dentro de la zona franca por sus actividades de venta de estos bienes pagan una tarifa de renta del 20%.



Por su parte, Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis (Asocolcanna), explicó que la exportación de la flor sigue siendo prohibida y que lo que se avaló fue el proceso de pasar de un cultivo a una zona franca con efectos única y exclusivamente de transformación.



“No podía entrar una flor porque se consideraba una exportación y lo que está aclarando es que no es así, simplemente está entrando a una zona franca para cumplir un proceso de transformación”, precisó. Y agregó que muchos empresarios han manifestado su interés en entrar a producir en zona franca, donde saldrán derivados como aceites, resinas y extractos.



Andrea del Pilar Bautista, gerente de la zona franca Surcolombiana, ubicada en el Huila, destacó las oportunidades que se dan en el departamento con la claridad en el decreto y anotó que actualmente cuatro empresas han manifestado su interés en instalarse allí.



“Para nosotros es un aspecto totalmente favorable teniendo en cuenta que, por las condiciones de los suelos, el Huila es uno de los departamentos favorecidos en la siembra y cosecha del cannabis”, dijo.



Bautista además indicó que tener una zona franca en esta región da la oportunidad a las empresas de ser mucho más competitivas.



“Especialmente a estos territorios olvidados da la oportunidad de recuperar y elevar nuestra economía a nivel farmacéutico y científico. “Eso es una muy buena oportunidad y lo que se busca es poder estimular efectivamente el procesamiento industrial”, puntualizó.