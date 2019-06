Inversión de Medtronic en el país generaría 500 empleos

Tras 12 años de presencia en Colombia con terapias que permiten atender más de 70 enfermedades, Medtronic, una de las empresas de tecnología, servicios y soluciones médicas más grandes del mundo, inauguró ayer en Bogotá el primer Centro de Servicios Compartidos de las Américas, con el fin de mejorar la experiencia y servicio al cliente en más de 10 países.



Con esta movida empresarial, Bogotá se convierte en el noveno centro de su tipo en el mundo. La capital colombiana se escogió tras surtir un proceso competitivo con otros países de la región, en el que sobresalió su ubicación geográfica, bilingüismo, fuerza laboral, entre otros factores que resaltó Omar Ishrak, CEO de Medtronic, en entrevista con Portafolio.

¿Cuál es la importancia de este centro en el país y qué expectativas tienen?



A través de este daremos apoyo a Estados Unidos, Canadá y América Latina. Es un voto de confianza hacia Colombia por parte de la compañía. Entre las razones por las que escogimos este país es su creciente infraestructura, la habilidad de su gente en idiomas, su potencial de crecimiento, su fuerza laboral y la estabilidad económica. Es muy bueno lo que estamos viendo hoy en Colombia.



¿Cuál fue la inversión?



Este centro tuvo inversión de US$7 millones en infraestructura. Este proyecto se desarrolló de la mano con ProColombia y otras entidades del Gobierno Nacional.



¿Cuántos empleos genera esta apuesta?



En la primera fase, más de 250, pero en el corto plazo esta capacidad podría aumentar a más de 500.



¿Qué servicios prestarán a través del centro?



Entre las áreas que tenemos está atención al cliente, calidad y regulatorio, finanzas y pricing y excelencia comercial. Esperamos tener más servicios en el futuro y atender más de 6.000 clientes por mes.



En otros temas, ¿cómo le ha ido a la compañía?



Nuestro año fiscal va desde mayo hasta abril. Acabamos de terminar el año fiscal 19. Este fue exitoso para Medtronic, crecimos 5,5%, logramos los objetivos pero lo más importante es que se estableció infraestructura, desarrollamos un producto de tecnología que vamos a comenzar a lanzar en el año fiscal 20 que va a ser revolucionario, el más amplio que hemos tenido en mercados desarrollados y ahora en transición a otros.



¿De qué producto se trata y qué innovaciones están trabajando ahora?



Lo que más me emociona y de lo que me siento orgulloso es el lanzamiento de algo que llamamos micra, que es un marcapasos en miniatura. La compañía comenzó hace 60 años con el invento de un marcapasos, en esos días era potenciado por baterías y era muy grande, la misma empresa y de manera orgánica, para revolucionar el mercado, trae un marcapasos que es del tamaño de una pastilla con gran número de tecnologías internas, sensores y aceleradores. Su duración es de 10 años.



Otras de las novedades que tenemos es en robótica, el cual se enfoca en cirugía de columna. También tenemos productos que permiten la sustitución de la válvula aórtica mediante transcatéter, esto antes se hacia con cirugía y ya no.



¿Cuándo llegarán estos productos?



Esto va a suceder a través de los siguientes doce meses. No sé el tiempo exacto para Colombia, pero tendrá un retraso de seis o 12 meses para que llegue al país porque se necesita un cuidado especial y unos permisos.



¿Vienen nuevas inversiones a Colombia en el corto plazo?



Por el momento vamos a continuar creciendo en este centro. Es importante empezar pequeño y luego ir creciendo la capacidad a medida que los sistemas se estabilizan, asegurar que no haya problemas en el avance. Pero creemos que va a terminar creciendo.



¿Cuántas patentes registran al año?



Más de 4.600 patentes registramos el año pasado. Esto es una medida de innovación, pero deben traducirse en nuevos productos que impacten a los pacientes. El año pasado cambiamos la vida de 75 millones de personas en el mundo, las cuales fueron impactadas de alguna manera pudiendo vivir más o curándose más rápido o con menos dolor. Queremos que el año entrante sean 80 millones.



¿Qué expectativas tienen para este año?



Continuar creciendo. Lo más importante: lanzar estos productos, no solo este año, sino el próximo.



REACCIONES DE LA APERTURA

​

De acuerdo con Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, la apertura de este Centro de las Américas en Bogotá, “ratifica a nuestro país como locación estratégica para este tipo de operaciones. Desde hace un año trabajamos muy de cerca con Medtronic para lograr que Colombia fuera el país seleccionado. Es muy satisfactorio que hoy podamos registrar una nueva inversión extranjera directa en el país, que genera empleos de calidad y que reconoce a Colombia como una nación emprendedora y con talento calificado”. Para Hugo Villegas, presidente de Medtronic para América Latina, este centro permite centralizar en Colombia “diversas funciones indispensables para entregar el mejor servicio a pacientes y clientes en toda la región”. Además dijo que es un facilitador para crear eficiencias y optimizaciones operativas.



Valerie Cifuentes Martínez