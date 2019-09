El 80 % de los colombianos estaría dispuesto en invertir en bitcóin

El 80 % de los colombianos está dispuesto a invertir en criptomonedas, según un estudio divulgado por la compañía Paxful, cuyos directivos afirman que es necesaria una regularización de la actividad.



“Fue muy sorprendente lo que nos encontramos en el estudio porque no estábamos esperando encontrar ese tipo de respuesta. Vimos que de la muestra representativa que teníamos el 80 % de los colombianos estaba interesado en invertir en bitcoins”, afirmó Magdiela Rivas, gerente de la compañía para América Latina.



La ejecutiva agregó que otro ítem novedoso es el interés que las mujeres han mostrado por el tema, pues este era dominado por hombres, y destacó que entre enero y septiembre la cifra de personas inscritas se ha doblado.



“Este año ha sido el que más se ha movido en Colombia. En lo que llevamos va más de un millón de dólares que se han comercializado y en este mes se hicieron más de 30.000 transacciones”, detalló.



Estos índices son cuatro veces superiores a los registrados en México y tres más que en Argentina gracias a que en el país andino las personas se han familiarizado con el tema.



Según el estudio, pese a que un gran porcentaje de los encuestados invertiría en las criptomonedas, solo el 19,6 % está dispuesto a utilizarlas como alternativa financiera.



Esto debido a que el 39,6 % desconoce la dinámica de las transacciones, mientras que el 32,6 % no lo hace por la desconfianza generada y el 6,53 % porque consideran que es un riesgo al no tener una regulación en el país.



Por lo anterior, el director general y cofundador de Paxful, Ray Youssef, dijo que en Colombia así como en otros países los encargados de regular las criptomonedas están empezando a entender de qué se trata, por lo que pidió que se abra un espacio al dialogo.



“Ahora es la era de la regulación, todos los países estamos buscando regular este tema porque están viendo que muchas personas lo están adoptando, entonces tienen que regularlo”, afirmó Youssef.



El directivo señaló que prohibir esta actividad, como se ha hecho en India o Tailandia, no va a ser efectivo, pues es un “mercado que conecta a compradores y vendedores para que comercien entre ellos mismos”.



Por el contrario, destacó el caso de Japón, en donde ya se aceptó la criptomoneda como forma de dinero, un camino que están siguiendo algunos países de África como Kenia. "En lugar de decirles que inviertan en criptomonedas queremos invitar a los usurarios a que las vean como una forma de hacer pagos e intercambiar bienes y servicios de una manera más rápida y segura", concluyó.



EFE