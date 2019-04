España: sigue la confianza inversionista en Latinoamérica

Al mal tiempo, buena cara. Esa es la conclusión a la que llega el ‘Panorama de Inversión Española en Iberoamérica’, cuya 12ª edición se dio a conocer hoy en Madrid.



De acuerdo con este informe, realizado por el IE Business School, Iberia y Llorente & Cuenca, a pesar de ciertos nubarrones que se ciernen en el continente por amenazas de una guerra comercial, la apreciación del dólar, la crisis del peso argentino, la caída en la cotización del petróleo y otras materias primas, así como la incertidumbre derivada de los procesos electorales en Brasil y México, las empresas españolas continuarán sus inversiones en América Latina este año.



El informe revela que un 76 por ciento de las compañías encuestadas lo hará, mientras que el 23 por ciento de las mismas considera mantenerlas y solo el 1 por ciento piensa reducirlas, unos porcentajes muy similares a los del 2018. La paradoja es que, en el caso de las pymes, número de las que aumentarán sus inversiones disminuye hasta el 68 por ciento, una cifra inferior en 14 puntos a la obtenida en el 2018.



“A fecha de hoy, las perspectivas económicas son algo más esperanzadoras de las que había hace apenas unos meses, a pesar de que el FMI acaba de rebajar el crecimiento para América Latina y el Caribe hasta el 2 por ciento para el 2019. Pero las empresas españolas se muestran más cautas sobre la influencia del entorno económico global en la región”, advierte Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School.



Según el experto, el año pasado, el 64 por ciento de los encuestados pensaba que su influencia sería positiva frente al 18 por ciento que afirmaba que esta afectaría negativamente. “En el 2019, estos porcentajes son del 45 y 38 por ciento respectivamente, lo que pone de manifiesto su preocupación sobre los efectos que la actividad económica a nivel mundial pueda tener sobre Latinoamérica”, explica.



En este sentido, según Martínez Lázaro, la percepción sobre el desempeño de las distintas economías empeora en general. “Colombia y Chile son los países donde las empresas españolas piensan que la situación económica será más favorable durante el 2019, seguidos de Panamá, Perú, Uruguay y México, que pierde dos posiciones con respecto al año pasado, probablemente por la incertidumbre derivada del cambio de Gobierno”, señala.



De acuerdo con el informe, también empeora la percepción sobre Brasil, seguramente por la misma causa que en México y, especialmente, para Argentina, que pasa del octavo al penúltimo puesto, por los efectos de la recesión en la que se ha instalado el país tras la crisis del peso. “La clasificación la cierra de nuevo Venezuela, cuya economía sigue deteriorándose hasta lo impensable y sobre la que se abre una esperanza de cambio de régimen a tenor de los últimos acontecimientos políticos”, sugiere el experto.



Al igual que en el reporte del año pasado, México será, de nuevo, el país en donde más empresas españolas piensan aumentar sus inversiones en el 2019, seguido por Colombia, Perú, Chile y Brasil. En el resto de naciones el número de empresas que tienen previsto aumentar su inversión es menor y similar a las que creen que este año mantendrán estables sus negocios, con la excepción, una vez más, de Venezuela.



De acuerdo con Martínez Lázaro, estas inversiones, como viene siendo habitual, se canalizarán en un 55 por ciento exclusivamente mediante crecimiento orgánico y en poco más del 40 por ciento combinándolas con adquisiciones de otras compañías.



En lo referente a las ciudades más atractivas a la hora de ubicar sus operaciones centrales, la clasificación no sufre variaciones con respecto al 2018, y Ciudad de México vuelve a ser, por quinto año consecutivo, la metrópoli más votada, seguida de Miami y Bogotá. “La ciudad estadounidense continúa siendo valorada como la mejor para ser expatriado y trasladarse con la familia. La visión sobre Ciudad de Panamá mejora sustancialmente este año y destaca sobre Bogotá, Buenos Aires, Lima y Ciudad de México, que se mantienen en un segundo nivel como destinos preferidos por los directivos españoles para residir”, dice el informe.



“De nuevo, el atractivo de los mercados internos sigue siendo, de lejos, la mayor ventaja que encuentran las empresas españolas a la hora de invertir en la región, seguida por la ubicación geográfica y por la competitividad” –afirma Martínez Lázaro–. Por el contrario, los principales riesgos que afrontarán las inversiones españolas serán la inestabilidad política, la desaceleración económica y el riesgo de tipo de cambio, especialmente en Argentina”.



HABLAN LOS EMPRESARIOS



Los resultados del informe ‘Panorama de Inversión Española en Iberoamérica’ del 2019 podrían, de entrada, parecer contradictorios. Según Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School, las empresas españolas encuestadas ven con menos optimismo la región. Los riesgos económicos y políticos aumentan y sus negocios no parecen que vayan a crecer tanto en el medio plazo. Sin duda, esa percepción puede estar influida por la época en la que se realizó la encuesta, entre septiembre y diciembre de 2018.



Pero lo cierto es que, “a pesar de percibir un entorno menos propicio para el 2019, y de que la economía española se adentra en su sexto año de crecimiento consecutivo, la gran mayoría de las compañías españolas presentes en la región seguirán incrementando sus inversiones”, destaca el experto. Es decir, añade, su compromiso inversor en Iberoamérica no se verá influido por una coyuntura algo más desfavorable, sino que mantendrá su carácter estratégico y a largo plazo, tanto para las grandes compañías como para las pymes, cada vez más presentes en todos los países de la región.



Víctor Moneo, director de Ventas de Iberia para América Latina, sostiene, que “este año creceremos en México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú y Brasil. En estos países incrementaremos nuestros vuelos y, en muchos de ellos, hemos hecho también una apuesta de calidad con la introducción de nuestra cabina turista premium”.



“Apertura comercial, lucha contra la corrupción y seguridad jurídica constituyen tres elementos clave para mantener la confianza de los inversores a medio y largo plazo y para atraer nuevas inversiones que garanticen el desarrollo sostenible de la región. Como agente con más de 30 años de recorrido en Iberoamérica, el Grupo Telefónica mantiene la confianza en que los gobiernos de la región estarán a la altura de los retos que presentan los nuevos tiempos y continúa apostando por una Iberoamérica más prospera e inclusiva”, advierte José Juan Haro Seijas, director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista para Latinoamérica de Telefónica.



Finalmente Óscar Sáez de Bergia, CEO del Grupo Softland, señala que Latinoamérica “brinda un clima con aspectos como un crecimiento constante y sostenido en la mayoría de los países latinoamericanos, alto nivel de reservas, mejores cuentas públicas, bajo nivel de deuda pública, inflación decreciente, auge de las exportaciones, incremento de la demanda interna, desempleo en tasas más bajas de las dos últimas décadas, una base fiscal, monetaria y financiera más sólida, educación permanente y políticas de capacitación”.



Rosa María Cárdenas L.

roscar@portafolio.co