Los expertos hablan del futuro tecnofinanciero

Las nuevas empresas de tecnología financiera entrarán en la próxima década con un poco más de credibilidad callejera que la última vez.



Casi 60 empresas emergentes enfocadas en servicios financieros, desde Stripe Inc. hasta Chime Inc. y Plaid Inc., han obtenido valoraciones de más de US$1.000 millones en los últimos años, según CB Insights.



Los préstamos personales (una categoría popularizada por tecnológicas financieras como GreenSky Inc. o Affirm Inc) son ahora la forma de deuda de más rápido crecimiento en EE. UU., señalan datos de Experian.

Robinhood desencadenó un movimiento hacia el libre comercio de acciones que ha sacudido los modelos de negocio de firmas como Charles Schwab Corp. y E*Trade Financial Corp. Aún así, analistas y expertos dicen que hay más por venir.



Las fusiones y adquisiciones radicales han transformado a algunos de los principales titulares de pagos de la industria, que se están preparando para una lucha mayor por la participación de mercado con los recién llegados.



Los reguladores buscan tener más voz sobre cómo las empresas de tecnologías se aventuran en los servicios financieros.



Estrategias de salida, las fusiones y adquisiciones han sido pequeñas y raras en el sector tecnofinanciero, pero eso cambió en gran medida en 2019. Fiserv Inc., Fidelity National Information Services Inc. y Global Payments Inc. hicieron una serie de acuerdos que transformaron el procesamiento de pagos en EE. UU.



Más recientemente, PayPal Holdings Inc. hizo su mayor adquisición de la historia, y Charles Schwab anunció que compraría TD Ameritrade Holding Corp. por alrededor de US$26.000 millones. Ese ritmo frenético de acuerdos podría continuar hasta (al menos parte de) 2020.



Lindsay Davis, analista senior de inteligencia, CB Insights: “La administración de la riqueza probablemente verá una mayor consolidación de los titulares, que están bajo presión para competir por los clientes de próxima generación y un ejército de aplicaciones tecnofinancieras de crecimiento viral que han abstraído la relación del cliente de la vieja guardia.



La compra de TD Ameritrade por parte de Charles Schwab es solo el comienzo de una mayor consolidación estratégica por venir”. Matt Harris, socio, Bain Capital Ventures: “Creo que hay una ventana durante la primera mitad del año para las OPI, pero una vez llegue el verano boreal, las elecciones distraerán fundamentalmente a las personas. Ciertamente no creo que sea rápido y furioso”.



ESCRUTINIO REGULATORIO



En 2019 Mark Zuckerberg defendió el plan de Facebook Inc. para reformar el sistema bancario mundial frente al Congreso de EE. UU., un evento que pasará a la historia. Nuestros expertos creen que hay mucho más escrutinio gubernamental para el sector tecnofinanciero.



Eso es a pesar de que los reguladores, incluida la Reserva Federal y Federal Deposit Insurance Corp., han tratado de alentar a los bancos a trabajar con tecnologías más nuevas como datos alternativos en su suscripción, en un intento por atraer a más personas al ecosistema de servicios financieros.



Las empresas deberán ajustar sus estrategias en consecuencia. Alyson Clarke, analista principal, Forrester: “Los reguladores comenzarán a observar más de cerca la inteligencia artificial y a analizarla. Todo lo relacionado con Apple Card y el supuesto sesgo de género: creo que veremos mas cosas como estas.



La transparencia en IA es crítica y la ética en IA es crítica y necesitan supervisión regulatoria”. Vanessa Colella, directora de innovación de Citigroup Inc.: “Queremos asegurarnos de que las personas que realizan las transacciones sean quienes dicen ser.



A medida que lleguemos a 40.000 millones de dispositivos en línea, puede ver que no se trata solo de KYC, sino también de KYM, y de estar seguro de que, a medida que estas transacciones suceden en el límite, usted es capaz de validar que es la máquina y si tiene el permiso y la capacidad para realizar esa transacción”.



El auge de los bancos digitales Chime, el principal banco digital de EE. UU., ahora está valorado en US$5.800 millones. Eso lo hace más valioso que algunos de los bancos más grandes del país, incluidos New York Community Bancorp, CIT Group Inc. o Synovus Financial Corp.



Es parte de una nueva clase de participantes, conocidos como “bancos retadores” o “neobancos”, los cuales recaudarán más de US$3.000 millones en financiación de riesgo en los primeros tres trimestres de este año.



Eso ha atraído millones de clientes. Seguirán siendo leales o los prestamistas tradicionales podrán recuperarlos? Frank Rotman, socio fundador, QED Investors: “Si bien estos neobancos aún no pueden igualar el conjunto completo de productos bancarios de un banco tradicional basado en sucursales, esto no le importa al consumidor típico porque rara vez, si es que alguna vez, usan alguno de los cientos de productos que están en el arsenal de un banco. Así que hablaremos de los bancos retadores en 2020 y en 2021 y en 2022 y, finalmente, el titulo de “retador” se eliminará porque serán los principales actores del ecosistema”.



Mitch Siegel, director, KPMG: “Creo que 2020 es una carrera armamentista: verán a muchas personas lanzando iniciativas de banca digital. La personalización es lo que cambió ese juego. La venta cruzada sin personalización parece de mala calidad, pero si puede personalizar las ofertas y darme cosas que tienen una alta probabilidad de que realmente las quiera, estoy de acuerdo con que traten de venderme otros productos y servicios”.