Konecta2, las nuevas cafeterías ‘low cost’ que abren en Bogotá

Aparece en Bogotá una nueva cadena de cafeterías. Se trata de Konecta2, una marca que busca identificarse en el formato ‘bajo costo’, con locales modernos pero con una oferta de productos colombianos como agua de panela y plan ‘blandito’ de $300. Su gerente, María Claudia Orozco, explicó a Portafolio el concepto.



¿Qué es Konecta2?



Surgió la idea de hacer unas cafeterías que verdaderamente tuvieran en cuenta la experiencia.



No es solamente ir a comprar un café al entrar a nuestros sitios. Tenemos productos ciento por ciento colombianos, con proveedores son locales que tienen sus empresas, ya que no queremos hacer marcas. Deseamos que crezcan con nosotros en la venta de los productos que desarrollan. Tenemos la filosofía de pago de contado con nuestros proveedores, con el fin de transferir ese beneficio a los precios justos que prometemos a los clientes.



Es decir, productos de buena calidad, colombianos y hechos por empresas nacionales. Lo más lindo de este proyecto es la venta del producto popular como el sandwich de salchichón cervecero, agua de panela, caldo con costilla o un pan de queso, sino además el espacio dónde la gente pueda compartir.



¿Cómo es ese espacio?



Es especial, hay unas mesas donde las personas pueden jugar, conectarse. En parte, de ahí viene el nombre.



Y parte de la filosofía de nuestro negocio es la identidad colombiana, queremos que cuando una persona entre inmediatamente encuentre una variedad de productos regionales.



La idea es que la gente encuentre música instrumental colombiana. Además, de la marca de la cafetería, cada punto lleve el nombre de una de nuestras ciudades. Que un extranjero entre y vea un Chocoramo, un producto auténtico. Como somos Konectado2, también tendremos todos los puntos con la misma clave de acceso a Wi-Fi y posibilidad de cargar celulares.



¿Cuál es el plan de expansión?



La idea que tenemos es llegar a 1.200 locales en Bogotá, en un plazo de 5 a 7 años, que es lo que suman ciudades y municipios colombianos que serán asociados en el diseño de cada uno de los puntos. A mediano plazo pensaremos en otras ciudades.



¿Hoy como están?



Ahora tenemos 10 locales en proceso de apertura en el norte de la ciudad. Estarán antes de que termine el año. La idea es tener ubicaciones multiestrato, con pan ‘blandito’ de $300.



¿Cuántos han abierto?



El primero ya opera en la calle 161 con carrera 21. Esta semana abriremos en esa misma zonas otros tres porque el objetivo es que los locales estén muy cerca unos da otros. Nos interesan las vías principales de circulación vehicular.



¿Compiten con Tostao’?



No, para nada. Respetados mucho a Tostao y creemos que es una empresa que ha logrado muchísimo y tiene su filosofía. Ofrecemos una experiencia diferente y queremos que la gente comparta y deje el afán en nuestros sitios.



¿Son formato ‘low cost’?



Ciento por ciento y buscamos darle el mejor precio a nuestros clientes.



¿Se expandirán por franquicias?



No, es una inversión directa e importante de un grupo de empresarios. La inversión inicial es de $3.200 millones con los 10 locales. Nuestra base para los primeros 1.200 puntos es de unos $100.000 millones.



¿Cómo será el café?



Tenemos marca Juan Valdez en máquina y cafés de la zona cundiboyacense que preparamos. Estamos haciendo alianzas con productores que hayan trabajado con la Federación y que haya tenido un perfil de taza superior al 70%. Los cafés que estamos comprando son especiales. Queremos que la gente común y corriente consuma un café muy bueno. El precio mínimo es de $700.



