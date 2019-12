La chilena Mallplaza busca espacios en Medellín y Bogotá

Mallplaza, la cadena chilena de centros comerciales, ya tiene operación en Manizales, Cartagena y recientemente en Barranquilla. Para el 2021 tendrá listo otro complejo en Cali, con una inversión cercana a los $500.000 millones.



Mientras consolida la construcción de este complejo de almacenes en la capital del Valle, se propone identificar oportunidades que le permita tener presencia en Bogotá y en Medellín.



Así lo plantea Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza Colombia, quien destaca la importancia que tiene la operación para la empresa que lleva 30 años en el mercado. La chilena que trabaja bajo el modelo de propiedad única, tiene 17 centros comerciales en Chile y otros 3 en Perú.



En los tres países suma 1,7 millones de metros cuadrados arrendables, los cuales reciben más de 290 millones de visitas anuales.



La marca aterrizó en el 2012 en Cartagena con una inversión de $175.000 millones, en agosto del año abrió en la capital de Caldas ($228.000 millones) y el mes pasado en la capital del Atlántico. De esta manera, totaliza una superficie comercializable de 134.000 metros cuadrados en el país. “En 2020 nos concentraremos en hacer la estabilización de los activos recientes”, dijo Pablo Pulido.



El ejecutivo añadió que la firma está satisfecha con los resultados que ha tenido en el país y que eso se refleja en el posicionamiento que tiene en la mente de los clientes, tanto de Cartagena como de Manizales.



“Eso nos muestra el poderío de nuestro modelo de negocio donde es importante tener todos los espacios en arrendamiento y trabajar las propuestas de entretenimiento que aporten a la ciudad”, dijo.



USOS MIXTOS

​

La marca tiene una proyección para tener en el 2021 unos 200.000 metros cuadrados de área comercial.



¿Cómo lo logrará? Aquí incluye el desarrollo que tiene en marcha en Cali (ver recuadro) y un aprovechamiento en los activos actuales para explorar usos mixtos.



“Queremos tener hoteles, oficinas, centros médicos conectados con el centro comercial, porque creemos que este ecosistema genera mucha ganancia para todos”, explica Pablo Pulido.



“Ya tenemos un proyecto listo para hacer en Manizales. Es un proyecto de uso mixto donde vamos a tener oficinas, hotel y consultorios médicos en un terreno que hace parte de todo el complejo”, explicó.



Para la empresa chilena, Colombia resulta una plaza interesante. “La llegada de la propiedad única permite que uno reinvente el activo y eso nos ha podido diferenciar en las ciudades en las que estamos hoy”.



Para el grupo, Colombia es clave por el potencial de crecimiento. En los próximos tres años del total de crecimiento que van a tener los tres países, Colombia aporta el 43%, por lo tanto es muy importante. Por eso es una prioridad consolidar la presencia en Colombia, aseguró Pulido.



EL NUEVO COMPLEJO



Mallplaza Buenavista abrió sus puertas el pasado 14 de noviembre, complementando la oferta de los vecinos Buenavista I y Buenavista II. Como ya lo había anunciado Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza en Colombia, este nuevo centro comercial que operará en una superficie de 58.000 metros cuadrados, y significó una inversión de $334.000 millones.



“Llegamos a Barranquilla con la intención de ganarnos el corazón de los barranquilleros, tal como lo hemos hecho en Cartagena y Manizales” afirmó el directivo.



Considera que este complejo será un referente en el retail de la ciudad y de la región, en el que los barranquilleros encontrarán una gran oferta de tiendas que llegan por primera vez a la ciudad.



Cuenta con más de 150 nuevas marcas, de las cuales 50 son nuevas como: Le Coq Sportif, US Polo Assn., Under Armour, Go Rigo Go, Victoria Secret, Martín Pescador, Bath and Body Works y Ancora.



Asimismo, trae un portafolio de entretenimiento que incluye un complejo de cinco salas VIP de Cinépolis; África, un parque infantil de nueva generación y un Carulla Fresh Market, entre otras cadenas.



Como una novedad, los visitantes podrán encontrar El Mercado, primer distrito gastronómico (Foodhall) de Colombia ubicado en un centro comercial, el cual contará con un concepto diferencial de cerca de 40 propuestas gastronómicas.



EL PROYECTO DE CALI



Este será un centro comercial más grande a los otros. Tendrá 60.000 metros cuadrados arrendables. Allí operará un Homecenter, un Falabella y una propuesta gastronómica que pesará más del 20% de toda la oferta comercial.



“Buscaremos llegar al cliente con la propuesta más actualizada, lo que implica más restaurantesy mayores opciones de entretenimiento para los visitantes”, explicó Pablo Pulido. En salas de cine, estará Cinemark.



Según dijo, es un proyecto que tiene buena ubicación en la capital del Valle –en la Plaza de Toros–. Allí se trabaja con empresas de la zona para que saquen adelante proyectos de uso mixto alrededor del centro comercial.