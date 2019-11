La información que deben recibir los usuarios al comprar un celular

Archivo particular

La Superintendencia de Industria y Comercio impartió instrucciones a productores, proveedores y expendedores de equipos móviles celulares, para que fijen un aviso en las cajas de los aparatos donde se identifique las funcionalidades y la tecnología que soporta cada equipo.

La decisión está contemplada en la Circular Externa No. 02 del 7 de noviembre de 2019, mediante la cual la SIC busca mejorar la información que se suministra a los consumidores frente a las características de los equipos móviles y el tipo de red en la que operan, es decir, si son 2G, 3G, 4G o posteriores.



(SIC embarga a 6.625 morosos por deudas al Estado).



Entre las determinaciones se destaca que, para los celulares que se exhiban y comercialicen en espacios físicos, virtuales o a través de medios no tradicionales o a distancia, el aviso que indique acerca de las funcionalidades y tecnologías deberá aparecer junto a la imagen del equipo ofrecido, de forma legible y destacada.



Asimismo, se estableció que toda persona natural o jurídica que disponga de asesores de venta para la comercialización de celulares deberá garantizar que dichas personas suministran a los consumidores información respecto de las funcionalidades y tecnologías que soporta el equipo terminal móvil.



(Multas por violar los derechos del consumidor no se están pagando).



Esta instrucción tiene como finalidad afianzar los derechos de los consumidores para que tengan acceso a una información clara, adecuada y suficiente que les permita elegir el equipo celular que se ajuste a sus necesidades y, minimice el error o engaño al momento de adquirir este tipo de productos.



La información la deben suministrar en espacios físicos, virtuales o a través de medios a distancia será exigible a partir del 7 de diciembre de 2019, en tanto que, la incorporación de la información en la caja de los celulares y la suministrada por los asesores de venta, será exigible a partir del 7 de mayo de 2020.