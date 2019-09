‘La mujer tiene un océano de oportunidades’

La Cumbre Marítima Mundial, que inició el pasado domingo, termina hoy en Cartagena. Colombia, por primera vez, fue elegido por la Organización Marítima internacional (OMI) como la sede del evento, una distinción a países con alto potencial en este tema, y fue el encargado de conmemorar el día marítimo mundial.



(‘El 90% del comercio se mueve por mar’).

También fue el espacio escogido para abordar temas sobre seguridad marítima, la protección del medio marino y la facilitación del transporte, entre otros aspectos claves.



Esta versión, en particular, pretende promover la equidad de género y resaltar la labor de la mujer bajo el lema “Empoderando a la Mujer en la Comunidad Marítima”.



Portafolio conversó con Paula Pérez, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Dirección General Marítima (Dimar) y directora del evento, sobre los factores claves que se discuten en la Cumbre y la importancia de la mujer en las labores marítimas.



¿La Cumbre Marítima Mundial es una oportunidad para qué?



Somos el epicentro a nivel mundial de todo lo que es el transporte marítimo, aquí están los representantes de la OMI, delegaciones de 174 Estados, participantes de diferentes organismos internacionales en materia marítima y es la oportunidad para tocar los temas de interés. Este año uno de los más importantes es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que tiene que ver con la igualdad.



¿Cómo es la relación entre el mar y la mujer?



Tradicionalmente el hombre es quien ha estado en el mar, ha desarrollado excelentes labores a nivel técnico, de diseño y desarrollo estratégico, de liderazgo y direccionamiento, pero, sin duda alguna, con este lema nos hemos dado cuenta de que hay grandes mujeres que han hecho muchas cosas para sobresalir en el sector, incluso, en esas mismas áreas.



Al ver que existe un lema, también nos damos cuenta de que, no solo Colombia y no solo la región, tiene todavía enormes desafíos, la mujer tiene que estar más presente no solamente a nivel jurídico o como profesora, que es una labor loable, hacen falta más mujeres en cargos directivos, que tomen decisiones estratégicas.



Es también un llamado de atención para que le abran las puertas a las mujeres, para que nos demos cuenta de que hay otra manera de trabajar y en el mar tenemos un océano de oportunidades.



¿Qué tantas posibilidades tienen hoy?



En Europa hay unos resultados maravillosos, por ejemplo, como panelista tenemos a la primer mujer en ganar el Premio Marítimo Mundial, Birgit Sølling Olsen, que fue directora general marítima de Dinamarca.



Allá hay un poco más de apertura, las mujeres han tenido la oportunidad de acceder a estos cargos y de estudiar esos temas, creeríamos que en América Latina la mujer ha alcanzado liderazgo y ciertos roles, pero en algunos sectores, y no está fuerte en otros.



¿Qué otra iniciativa han desarrollado en América Latina?



Desde el año 2017, con la OMI y con el patrocinio del Gobierno de Malasia, se instó a una conferencia de mujeres que trabajamos en las autoridades marítimas, nos reunimos en Viña del Mar, Chile.



Por medio de una resolución creamos la primera red de mujeres, somos una de esas redes a nivel mundial, hay redes africanas, de Asia, y nosotros conformamos la Red Latinoamericana de Mujeres Marítimas, y vamos a hacer nuestra primera gran reunión esta semana, también en Cartagena.



Lo más valioso de esta red es que ya tenemos diseñada una estrategia con metas, objetivos, actividades e indicadores, nosotros lo trabajamos, fuimos los líderes y la presentamos en Londres en el Comité de Cooperación Técnica.



¿Cuál es la estrategia?



La primera parte es caracterizarnos, quienes somos, en dónde estamos trabajando, en qué áreas nos estamos desempeñando, qué hace falta por mejorar, qué habilidades se requieren para que la mujer vaya teniendo más relevancia.



Y para Colombia ¿qué esperan que cambie al finalizar el evento?



Ideamos una dinámica diferente para el evento, está diseñada bajo tres perspectivas: tenemos sentados a representantes de la industria, academia y Gobierno, creemos que solamente cuando hay esa responsabilidad compartida pueden haber grandes ideas y generar nuevas inquietudes, ese es nuestro objetivo.



A nivel de Colombia esperamos que el tema del mar se vuelva cada vez más común porque definitivamente el nivel de consciencia y cultura marítima en Colombia le falta y no podemos seguir pensando que nuestro país es solamente terrestre, ni que el mar es solamente para vacaciones.



El territorio marítimo colombiano es casi igual al terrestre, es el 44,86% de todo el espacio geográfico, tenemos dos mares de oportunidades y eso es lo que le queremos dejar a Colombia.