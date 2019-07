La nueva ‘pelea’ entre los operadores de telecomunicaciones

Luego de que la CRC, aplazara la decisión para definir si el operador Comcel S.A. es dominante en el mercado nacional, hay otro escenario en el que los operadores móviles tendrán que verse y medir pulsos. Se trata de la esperada subasta del espectro en las bandas de los 700 y 1900 MHz, la cual se llevará a cabo este año.



(Inicia proceso de subasta del espectro en 700 MHz).

De acuerdo con el MinTIC con la banda 700 MHz se permitirá mayor despliegue de la red 4G en el país y es fundamental para llegar a las poblaciones apartadas. En el segundo semestre del año se publicará el plan de acción que detallará el proceso de subasta y allí además de exponer las condiciones, como el modelo, el precio y la fecha, se invitará a los operadores que previamente manifiesten su interés participar.



De acuerdo con Claro, la subasta debe seguir su curso y no hay ningún inconveniente.



“El MinTIC perfectamente puede continuar con el cronograma definido de la subasta buscando que todas las empresas interesadas se comprometan a invertir en beneficio del usuario y con el objetivo de cerrar las brechas digitales, conectando a los más de 20 millones de colombianos que hoy no tienen acceso al Internet de Banda Ancha, y superando esta gran limitante para el desarrollo y competitividad del país”, explica el operador.



Mientras que por el lado de Movistar, señalaron que debe existir una determinación sobre el tema de dominancia para la subasta.



(Entes de control piden ajustes a la subasta de los 700 MHz).



“Partiendo del marco legal de la industria, esta declaratoria debe tener efectos en el proceso de subasta de 700 MHz, como ocurrió en el año 2012 en el marco del proceso de subasta de 4G, en el que fueron establecidas condiciones de participación acordes con la existencia de la dominancia de Claro en el mercado de voz saliente móvil y aún, a pesar de las cuales, trasladó dicha dominancia al mercado de servicios móviles. La ausencia de medidas para corregir las fallas de mercado pone en riesgo los fines esperados con el proceso de subasta. Es necesario contar con un marco que busque alcanzar un adecuado balance en la competencia para asegurar las inversiones y la diversidad de ofertas, calidad e innovación que solo se logra si esta se promueve. Un mercado”.



Por su parte, Tigo enfatizó en que si bien la falta de decisión genera incertidumbre y una alerta para la inversión, es momento de buscar equilibrio.



“La posición de Tigo ha sido consistente: la subasta de espectro es una oportunidad para equilibrar la cancha, lo que en últimas beneficia las inversiones en el sector y por ende a los usuarios. Estamos a la espera de conocer los términos y condiciones que publique el Ministerio para entender los alcances que puede tener la subasta, pues es la posibilidad de dejar de ser un operador que no cuenta con bandas bajas en Colombia”.