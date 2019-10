La Sociedad Tequendama le apuesta al sector inmobiliario

Ser reconocida como una entidad moderna, ágil y adaptable a los nuevos desafíos del mercado es la apuesta de la Sociedad Hotelera Tequendama (SHT). Por eso, han modificado sus estructuras organizacionales, están realizando un cambio cultural al interior de la misma y quieren incluir nuevas oportunidades de negocio.



El contralmirante Jorge Gómez Bejarano, gerente general de la Sociedad Hotelera Tequendama afirma que “en estos tiempos, la transformación y la adaptación de las empresas a los nuevos entornos económicos es una necesidad de supervivencia.



Las entidades que no se transforman están condenadas a desaparecer y nosotros como Sociedad ya estamos avanzando en ese proceso”.

La Sociedad continuará en el sector turístico, a través de sus complejos hoteleros en Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, pero ahora incursionarán en el negocio inmobiliario, aprovechando el vínculo que tiene con el Estado, pues la firma pertenece al Grupo Social y Empresarial de la Defensa (Gsed) del Ministerio de Defensa Nacional.



“Hay entidades del Ministerio de Defensa con inmuebles disponibles y necesidades de desarrollar alguna infraestructura, donde en un modelo asociativo, la Sociedad Tequendama fórmula los instrumentos jurídicos y los vehículos financieros, que permiten ejecutar proyectos de uso dual, por ejemplo, oficinas para entidades, y estos mismos espacios y locales comerciales para rentar, para un mejor aprovechamiento de los activos” señaló Gómez.



El proyecto ya está andando y actualmente se encuentran en periodo de negociación, pero la Sociedad Tequendama asegura que va por buen camino y esperan tener buena dinámica en este sector.



Pero no es el único modelo de negocio al que le apuestan. También esperan entrar con fuerza en la generación de eventos propios, de gran formato principalmente, realizados en sus instalaciones.



En cuento a este enfoque de su transformación, Gómez dijo que “estamos en el negocio de grandes eventos, ya lanzamos el primero como marca propia, la del Tequendama, fue uno realizado a principios del mes denominado Converge, que reunía a todos los actores de la industria de operación logística y grandes eventos. El número de asistentes fue importante”.



Este tipo de encuentros buscará reunir a los actores activos y claves en distintas áreas que, según la SHT, necesita el país para su crecimiento y adaptabilidad al mundo de hoy. Temas que van desde ciberseguridad y ciberdefensa, hasta uno que busca atraer a más turistas a la nación y consolidar este sector. Uno de los ejemplos de esto es el avistamiento de aves.



RETOS DEL TURISMO



La entidad espera con la combinación de estos nuevos modelos de negocio, en los que ha incursionado junto a los tradicionales, que también han sido renovados, cerrar el año con un crecimiento del 6%, comparado con el 2018, y para 2022 esperan ya tener nuevamente cifras considerables, pues por ahora han enfocado su esfuerzo en generar el flujo de caja necesario para atender las inversiones que adelantan y adecuando el nuevo modelo de operación.



“Antiguamente la Sociedad hacía la operación directa de los hoteles, hemos cambiado el modelo y hemos pasado a unos entornos colaborativos, trayendo aliados y expertos en el manejo de estos y les hemos entregado la operación. Lógicamente esto hace que se optimicen los resultados” agregó el gerente de la firma.



El cambio implica crecimiento, afirman desde la entidad, y como la Sociedad Tequendama ya lo hizo, creen que es necesario que el país y el sector mismo, se adapten a las nuevas necesidades del mercado para aprovechar los buenos números del turismo en Colombia y posicionarlo, de una vez como referente en la región.



El reto de Colombia para consolidarse como un destino turístico, será “mantener la seguridad en todo el territorio y generar unos destinos que llenen las expectativas a los viajeros, unos que permitan dar una oferta al huésped, al cliente en temas culturales, gastronómicos, históricos, donde la oferta sea completa y con estándar internacional”, asegura la Sociedad.



También será necesario atender a nuevos actores que están teniendo una participación activa en el sector, como Airbnb o Booking, que de hecho, lo han rediseñado.



“Esos nuevos actores han venido para quedarse, han llegado con la tecnología, y son movimientos que no se van a ir. Tenemos que acogernos a ellos, entenderlos y aprovecharlos, lógicamente son actores con los que también se puede colaborar. Lo que queremos en el sector es que se tenga toda la formalidad y legalidad que se requiere”, resaltó Gómez.



Desde adentro de la organización están promoviendo sus políticas y esa idea de adaptabilidad con la que esperan crecer tanto en el sector turismo, como en el inmobiliario y en la creación de eventos.



INVERSIÓN DE US$15 MILLONES



La Sociedad Hotelera Tequendama invertirá 15 millones de dólares para la renovación del Hotel Tequendama de Bogotá. Dentro del cambio de la estructura de la organización lanzaron una estrategia donde al tiempo que desarrollan nuevos mercados con otros productos, también mantendrán los que ya tienen, es por eso que el Hotel Tequendama de Bogotá estará en renovación durante los próximos dos años.



La entidad firmó un contrato con la marca Marriott el semestre pasado, y el hotel ahora pasará a llamarse ‘Four Points By Sheraton Tequendama Bogotá’ y será operado por la compañía GHL. La inversión será para acogerse a estándares de la marca, a necesidades y exigencias de los viajeros.