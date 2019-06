Las 20 habilidades de un buen líder de recursos humanos

El gestor de talento humano debe tener una amalgama de capacidades que le permita desarrollar y sacar adelante el motor de la organización: la gente.



“Hoy en día, su puesto es altamente estratégico y una buena gestión puede marcar la diferencia entre las organizaciones excelentes y aquellas que se quedan atrás. Como bien es sabido, vivimos en un momento en el que es muy difícil encontrar a los profesionales adecuados para cada posición y más aún, retenerlos”, anota Meta4, una multinacional de tecnología y servicios especializada en gestión de los recursos humanos.



La firma desarrolló un documento con lo que llama 20 consejos y las 20 capacidades que considera fundamentales para un director de recursos humanos corporativo.



“Se podrían citar más, pero éstos son los imprescindibles para constituir una guía efectiva que asista en el desarrollo y mejora de sus competencias, así como en el trabajo diario”.



El análisis de las recomendaciones y las respectivas habilidades que se necesitan, las aborda Meta4 desde cuatro dimensiones: la estrategia, la gestión, la comunicación y las aptitudes personales.

ESTRATEGIA Gestionar cambio La competencia clave sobre la que hay que trabajar es la “capacidad de adaptación al cambio”. Si la única certeza es que todo cambia, hay que abrazar cada nuevo contexto y no tener miedo. Se requiere adaptabilidad.

Más educación continua Es una responsabilidad cuidar que no haya desfase entre las tareas asignadas a los empleados y su formación para desempeñarlas. Sería ideal hacerlo en una plataforma accesible, que se nutra de la inteligencia colectiva.

Alineado con la dirección Hoy, Recursos Humanos trabaja conjuntamente con la dirección y el resto de departamentos. Y no sólo lo hacen alineados, sino que sus indicadores son fundamentales para la dirección del negocio y para los CEO.

GESTIÓN Integrar lo global y lo local Una buena política de recursos humanos es fruto de una labor de diálogo y de puesta en común de las best practices de la empresa a nivel internacional, en línea con el fomento de una cultura flexible e integradora.

Potenciar la experiencia y la pertenencia Ya no se trata solo de premiar a los empleados, sino de hacer que sus días en la empresa sean placenteros. Potenciar la iniciativa, la innovación y la creatividad, así como la flexibilidad laboral ayudarán a generar una buena experiencia.

COMUNICACIÓN Eje de comunicación Recursos humanos no puede estar aislado. Debe ser fuente de información para toda la empresa y eje central de la comunicación, de tal manera que exista una organización donde esa información circule libremente.

Por el mejor talento Es importante desarrollar una estrategia de selección de talento a nivel mundial con todas las herramientas de innovación que tengamos a nuestro alcance (reclutamiento social, big data y analítica predictiva, etc.).

Gestionar cambio en la comunicación Hemos pasado de los “mass media” a la comunicación interactiva a través de internet. La organización no puede quedarse anclada en el antiguo modo unidireccional y debe potenciar la interacción en todas los sentidos.

APTITUDES PERSONALES



Ser ejemplo de integridad



Como se decía antes, el líder de recursos humanos ha de ser ejemplo del tipo de gestión corporativa que se quiere promover, de tal forma que sus actuaciones y decisiones han de ir necesariamente alineadas a esta gestión y no ser contradictorias.



Esto significa potenciar una personalidad integra y decidida, lo cual no quiere decir que uno no pueda cometer errores, pero sí ha de tener la capacidad de rectificar y volver a la vía adecuada cuando se presente cualquier situación.