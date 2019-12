Las pequeñas ciudades, meta de crecimiento para Domino’s

Archivo Particular

Neiva y Jamundí, en el Valle, están entre las nuevas ciudades que tienen un Domino’s Pizza en Colombia, y la expansión seguirá el año entrante, dice Renato Durán, director de operaciones y franquicias de Domino’s Pizza Colombia.



En 2019, en todo el país, la marca ha vendido más de 5 millones de pizzas –con corte a octubre– y cerrará el año con un crecimiento en ventas a doble dígito en comparación con el 2018.



¿Cómo van en aperturas?



El miércoles inauguramos otra tienda, la número 104, en Neiva.



¿Así cierran el ciclo de aperturas del año?



No. Estamos abriendo también en Jamundí, en el Valle, la 105.



¿Hacen énfasis en ciudades pequeñas?



Estamos ya en ciudades intermedias, nosotros comenzamos en el 2013 un plan de expansión, el cual está enfocado en las principales ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. En el 2015 seguimos con otras ciudades de importancia como Bucaramanga, Barranquilla y las del Eje Cafetero, y continuamos en el 2018 en ciudades pequeñas.



¿Qué les queda para el 2020?

Vamos a seguir con otras ciudades como Tunja, Pasto, Popayán y Zipaquirá, en las cuales, estamos seguros, vamos a tener mucho éxito. Estamos confiados en que vamos a poder cerrar el próximo año cerca de las 125 tiendas.



¿Aumenta el ritmo de aperturas?



Queremos que sea el triple del 2019 porque este año solo abrimos 6 puntos.



¿Qué les hace acelerar la expansión? ¿Qué inversiones planean?

El éxito que hemos tenido en las ciudades pequeñas nos lleva a acelerar el proceso de expansión. Para el año que viene estamos planeando un poco más de $9.000 millones.



¿Qué ha permitido ese éxito?

Es una marca que en toda Colombia se está conociendo, tenemos una propuesta de valor bastante interesante, un excelente producto, una marca que llama mucho a todas las edades y, sobretodo, un precio bastante atractivo que hace que se adapte al gusto del cliente. Y nuestra garantía de tiempo de entrega ha sido clave, que si no llegan en 30 minutos es completamente gratis el producto, es algo que también llama mucho la atención de nuestra marca.



¿El crecimiento es suficiente en las grandes ciudades?

Claro que no. Seguimos creciendo en ciudades grandes y pequeñas. Nuestra expansión sigue vigente en Bogotá, Cali y Medellín. Año tras año hemos abierto mercado en esas ciudades importantes.



Sin los puntos nuevos, ¿al final del año crecen las ventas? ¿Cuáles son las perspectivas para el 2020?



Por supuesto que ha habido crecimiento de ventas ‘mismas tiendas’ durante el 2019, incluso desde el 2013 que seguimos con este plan hemos tenido un crecimiento importante y sigue la misma perspectiva desde el 2020: crecimiento a base de la expansión pero sobretodo en las tiendas que ya están operando.



¿Cómo trabajan en logística para garantizar los mismos procesos y productos?



Es un trabajo en el que tenemos mucha experiencia. Lo hemos hecho en los tres países que maneja Alsea: Colombia, México y España. La marca ya está estandarizada.



Domino’s en el mundo tiene más de 15.000 tiendas y lo que nosotros vamos revisando es cómo llega el producto, nos aseguramos que sea el mismo producto en todas nuestras sucursales para cualquier cliente, ya sea el que entre a Sincelejo o el que vaya a una de Bogotá. Llevamos un proceso muy largo de entrenamiento con el equipo.



También tenemos un grupo logístico que nos hace llegar los productos de alta calidad, revisándolo por la misma corporación internacional y por nosotros para asegurar estos estándares de calidad.



Este año hubo ajustes en la operación de Alsea. ¿Cómo está Domino’s en el grupo?



Realmente, fuimos la primera marca que tuvo Alsea y es la que estamos proyectando crecer porque ha tenido muy buena acogida entre los colombianos.



¿Cómo renuevan la carta?



Nosotros estamos enfocados en ofrecer un producto de calidad. Ofrecimos un producto premium que es nuestra pizza delgada crujiente y que estuvimos presentando al cliente en el 2019. También tenemos la pizza con borde de queso, que es un producto especial. Vamos a reforzar el conocimiento sobre esos productos para el 2020, con más especialidades que lanzaremos.



¿Cómo ven el ambiente de consumo en Colombia?

Sin duda, nos vimos afectados por las cuestiones políticas que se presentaron a finales de noviembre y comienzos de diciembre. Pero se están viendo los números bastante bien y tenemos confianza en que cerraremos el año con buenas cifras y, sobre todo, iniciar con un buen ritmo de consumo en el 2020. El consumo lo vemos prometedor y en el futuro queremos ayudar con promociones agresivas que ayuden a este consumo.



¿Y cómo están frente a la competencia?



Entre las cadenas consideramos que estamos arriba de un 40% en la participación del mercado, ocupando el primer lugar.



¿Qué retos tienen en materia de domicilios?



Durante muchos años nos hemos especializado en la velocidad de entrega. Nosotros tenemos una promesa que es entregar en 30 minutos o su pedido es gratis. El promedio a nivel nacional de entrega es de 22 minutos, aproximadamente, y tenemos un reto muy grande de bajar uno o dos minutos el tiempo de entrega el próximo año. Es algo retador y para eso es necesario poner la velocidad en las tiendas.



¿En domicilios tienen la operación propia? ¿Consideran aplicaciones?

Sí, es propia, para garantizar que las pizzas lleguen de excelente calidad y rápido al domicilio de todos los colombianos. Es algo estratégico.



¿Cuáles son las ciudades que más consumen sus pizzas?

Bogotá es una ciudad en donde hay un consumo muy grande y en Bucaramanga la pizza es muy importante. Prácticamente, tenemos un movimiento importante general.