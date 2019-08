Las zonas claves en EE. UU. para diversificar ventas

Aunque en las exportaciones de Colombia a Estados Unidos los combustibles, el café y las flores mandan la parada, algunos de los 50 estados del principal socio comercial del país ofrecen oportunidades en diferentes sectores.



Textiles, manufacturas de metales y plástico, y autopartes, entre otros bienes, representan posibilidades comerciales para los industriales nacionales en ese mercado.



En Arizona, un estado que representa un mercado de más de siete millones de personas, por ejemplo, el 87% de las importaciones de fajas de control que realizaron el año pasado provenían de Colombia, representando un aumento de 1.749% frente a 2017, sumando US$31.788. Y aunque la cifra no es la más alta, cabe destacar que este mercado se abrió apenas hace dos años, por lo que el dato cobra relevancia.



De acuerdo con María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia, este aumento en las adquisiciones de dicho producto muestra que han encontrado en Colombia a “un proveedor de calidad, al que quieren comprarle cada vez más”.



En ese sentido, cabe destacar que la mayor parte de las partidas que el país exporta a Arizona pertenecen a la industria textil y de confecciones, con oportunidades para vestidos de baño, corsés, tirantes y ligas, entre otros productos.



Florida es otro estado que ofrece oportunidades para apostar por la diversificación. Como lo explica la cámara binacional “en Florida prefieren las manufacturas de aluminio colombianas a las chinas”.



El año pasado ese tipo de productos dirigidos a esa región de Norteamérica totalizaron US$197,5 millones, con una buena participación en despachos de puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales de aluminio.



De todas las importaciones que realizó Florida de esos productos, las de origen colombiano significaron el 90,6%; además, en el caso de las barras de aluminio, el país representó el 29,4% de las importaciones de esa partida al mercado. Cabe destacar, además, que de las diez principales exportaciones desde Colombia a esa zona, seis pertenecen a la industria agro, donde destacan principalmente las flores.



En el caso de Nueva York, las oportunidades están en las ventas de azúcar y confitería. Los despachos de azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizante ni colorante desde Colombia a ese estado, totalizaron US$895.099 en 2018, cifra que representó una disminución de 20,5% frente a 2017 pero que “le valió al país para ser el principal proveedor de este ítem con el 65% de las importaciones totales (de Nueva York)”, según Amcham.



Los confites, encabezados por productos como bombones, caramelos y pastillas, llegaron a venderse por US$5,8 millones en esa zona.



Otro sector con opciones para exportar es el textil, específicamente los pantalones de algodón que, por ejemplo, al finalizar el año anterior aumentaron el valor de sus ventas externas en 127% comparado con el 2017, al pasar de US$3,5 millones a US$8,1 millones.



De otro lado, el mercado de las autopartes se encuentra creciendo en Mississippi, y en 2018 Colombia le exportó a ese estado bienes por un valor cercano a los US$1,1 millones, registrando un crecimiento de 1.234% respecto a 2017. Esto, sumado a bienes como motores de compresión y de chispa, son partidas nacionales con buena recepción allí.



Adicionalmente, Colombia ha tenido buenos registros en sus exportaciones de equipos de aspersión a Luisiana, polipropileno a Georgia y toallas a Nevada.





MÁS PARTICIPACIÓN DE ESTADOS UNIDOS



A pesar de que en el primer semestre los resultados para las exportaciones colombianas no han sido los mejores, Estados Unidos se sigue consolidando como el principal aliado comercial y su participación dentro de las ventas totales que hace el país aumentó en el primer semestre y llegó al 29,5%, frente a 26,1% del mismo período de 2018.



“Aunque las ventas hacia Estados Unidos registraron incrementos en el primer semestre, aún hay mucho potencial por explotar. Las empresas deben tener la exportación como una estrategia de crecimiento empresarial, más allá de la tasa de cambio, y prepararse para ofrecer los productos que el consumidor necesita”, dijo Lacouture.



Según los datos del Dane, entre enero y junio de este año las ventas de Colombia hacia Estados Unidos ascendieron a US$5.966 millones, un 6% más que los US$5.626 millones exportados a ese mercado durante el mismo del 2018.



De acuerdo con el análisis de Amcham Colombia, los productos no minero energéticos que más crecieron en exportaciones a Estados Unidos fueron textiles, metales y sus manufacturas, y papel y sus manufacturas.