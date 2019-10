‘Latinoamérica es clave en crecimiento digital’

Este año se cumplirá la séptima versión del Festival del Emprendimiento Tecnológico de Monterrey (México), INCmty 2019, que reunirá alrededor de 10 mil emprendedores, constituyéndose en punto de mira para América Latina. Josué Delgado, director del evento, habla de lo que será el encuentro que se realizará entre el 7 y el 9 de noviembre.

¿Cuántos expositores habrá?



Normalmente, cada año tenemos cerca de 800 personas, entre panelistas y conferencistas.



¿Cómo se hace la convocatoria y la selección de experiencias que se presentan?



Tenemos varias competencias de las cuales vienen emprendedores. La premisa es que tengan el potencial de convertirse en las startups prometedoras de Latinoamérica.



¿Cuántos financiadores tienen previsto que vayan?



Tenemos cerca de 100 personas que pueden financiar desde sus corporativos, hay otras 100 que vienen como ‘ángeles inversionistas’ y otro grupo de unos 150 mentores que quieren conocer startups para evaluarlas y también tienen el potencial de invertir.



Y también tenemos todo un grupo de empresarios que vienen a compartir agenda en Monterrey porque es su reunión anual. En total son 1.350 potenciales inversionistas que pueden financiar o apoyar el financiamiento de proyectos de emprendedores.



¿Cada año hay un énfasis especial en un campo o son proyectos de cualquier tipo?



Son proyectos de cualquier tipo, siempre y cuando tengan un componente innovador.



¿Por qué les interesa Colombia?



Hay mucha afinidad tanto en culturas como en negocios. Sabemos de un gran deseo y oportunidad de seguir creciendo en desarrollo de emprendimientos tanto en Colombia como en México y vemos que el mercado está creciendo y evolucionando.



Es el momento más adecuado para hacer sinergias entre ambos mercados. Para emprendedores colombianos que quieran expandir sus mercados, México es una excelente oportunidad previo a llegar a Estados Unidos y el resto del mundo, que es un puente natural muy bueno.



También, para los emprendedores mexicanos que quieren desarrollar su mercado, financiamiento y otras oportunidades en el resto de Latinoamérica, vemos un puente muy natural a través de Colombia.



¿La Alianza del Pacífico tiene ventajas que se puedan aprovechar?



Además de estar siempre discutiendo iniciativas de política pública, la Alianza del Pacífico (AP) tiene temas de financiamiento que ayudan para propiciar oportunidades.

Entonces, la AP definitivamente da oportunidades y puertas para seguir trabajando en estos países.



¿Cómo evalúa la situación del emprendimiento en América Latina? ¿Cómo estamos con relación al resto del mundo?



En general, el mercado de América Latina es creciente. Además el volumen de usuarios con acceso a smartphone es definitivamente el latinoamericano.



También hay datos muy específicos del potencial de crecimiento que tiene América Latina, porque el latino pasa 10 horas en promedio en redes sociales, es decir cinco veces más que el promedio global. Así mismo, por ejemplo, Sao Paulo, Ciudad de México y Río son las ciudades con más viajes en Uber. Hay 25 millones de usuarios en Latinoamérica, en particular de esta firma.



El 86% de los celulares en México estuvieron activos en WhatsApp en el último mes y esto es mayor frente al resto del mundo. Lo anterior hace que yo pueda decir que para todo el mundo, la región ahora es importante en términos del crecimiento digital.



La intención es que Latinoamérica aproveche la oportunidad y que las propias entidades del mercado interno salgan de este para servirnos a nosotros mismos y sacar provecho de las olas de desarrollo tecnológico de otros países, pero para implementarlo para nosotros.



El talento tecnológico en la región es impresionante. Por ejemplo los de Kiwi (marca asentada en Medellín) hacen entregas a domicilio con robots autónomos en California (EE. UU.) y muestran un talento extraordinario. Y ellos estarán en el festival.



¿Qué metas tienen planteadas para este año al financiar emprendimientos?



En particular, el INC Monterrey tiene la meta de completar los 250 millones de dólares en inversiones en ideas innovadoras. Ya llevamos 120 millones, entonces la idea es, con el cierre de este año, buscar otros 100 millones de dólares en ideas innovadoras.



Otra meta es facilitar las patentes en Latinoamérica para que puedan ser subastadas y compradas por el capital inversor, y una tercera, particular, es poder seleccionar los mejores proyectos para el desarrollo sustentable en escenarios de Latinoamérica, y para eso tenemos una competencia que este año se lanzó para mejorar todos los procesos de sustentabilidad a través del agua y nos proponemos encontrar al emprendedor latinoamericano que tenga una propuesta más integradora alrededor de este tema, y que pueda incorporarse a la industria de las bebidas.



Néstor Alonso López L

Editor de ADN Medellín