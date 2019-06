'Legalizar la marihuana es un paso para terminar la violencia', Fox

El 17 de junio de 2018, Khiron Life Sciences, firma que produce y comercializa cannabis medicinal, con sede en Canadá y operación central en Colombia, anunció la llegada de Vicente Fox, expresidente de México (2000 -2006) a su junta directiva.



Fox, quien es considerado activista y defensor para la legalización del cannabis con uso médico, habló en exclusiva con Portafolio, donde destacó los beneficios de esta planta no solo para tratar enfermedades, sino para las economías de los países que permitan su desarrollo.



¿Por qué se le considera activista en la legalización de la marihuana?



Esto inició hace ya 10 años. En Centro Fox, la biblioteca presidencial, hacemos desarrollo de pensamiento y políticas públicas. Ahí descubrimos que la legalización de marihuana y cannabis es un paso adelante para terminar con la violencia, el crimen y la sangre de lo cual estamos inundados en México y que hace un tiempo también pasó en Colombia.



Cuando habla de regulación ¿se refiere al medicinal o recreativo?



Los dos. En el camino de estos diez años he encontrado que la mejor manera de ganar opinión pública, de convencer autoridades y gobiernos para abrir la legalización es, primero, el uso médico por sus grandes ventajas y aportes a la salud. Posteriormente vendrá el relacionado al recreativo.



¿Qué efectos tendría la legalización tanto medicinal y recreativa en los países?



La primera gran ventaja es destruir un gran imperio que controlaron los criminales, capos y carteles; la segunda, son las soluciones a la salud; la tercera, es la generación de empleo y crecimiento económico e inversión. En este último quiero mencionar el caso de Khiron, que ya ha reunido en mercado de capitales US$100 millones y se están invirtiendo en Colombia, en empleos, adquisición de clínicas y en el desarrollo de productos de belleza, por el momento.



¿Cree que sería bueno explorar la legalización de otras plantas como la amapola para uso médico?



Sí, esta es otra planta maravillosa que está en manos de criminales y solo la han usado para destruir y ha generado guerras. Esa flor debería estar en manos de quienes la producen, investigadores y el Gobierno para asegurar que su uso sea legal y entonces vamos a encontrar productos usados en el sistema médico. No hay hospital en el mundo que no use heroína o morfina para disminuir el dolor, particularmente en enfermos terminales.



Entendamos que las flores y plantas no tienen la culpa cuando criminales hacen uso de ellas. Cuando las tomamos y las usamos seriamente, se convierten en un activo, en beneficio para la humanidad.



¿Se debería revisar el tema con otras drogas?



Yo creo que al ser humano se le debe dejar total libertad de decidir sobre su cuerpo, consumos, creencias, pensamientos y religiones. Los gobiernos no tienen derecho a imponer estas conductas a los ciudadanos, y por tanto, en ese ejercicio de libertad, los ciudadanos actúan con responsabilidad y deciden lo que es mejor para ellos. Aquí el único límite es que no afecten a terceros, mientras eso no suceda, yo estoy en pro de la legalización de todas y cada una de las drogas.



De otro lado, ¿cuánto mueve este mercado en el mundo?



Todos son estimados porque es un mercado nuevo, pero en materia de inversión hablamos de miles de millones de dólares tanto en el mundo como en Colombia.

Quiero resaltar que esta industria tiene futuro solo si se cuida, se actúa con ética y profesionalmente en pro del cuidado de pacientes y luchando en contra de productos fake que podrían ser incluso una amenaza para la salud. Todo ese trabajo es lo que estamos haciendo en Khiron.



Colombia ha avanzado en lo medicinal, pero poco se habla del recreativo. ¿Qué le diría al Gobierno local?



Yo creo que no soy quién para darle consejos al Presidente, ni mucho menos. Pero en el mundo, un mercado le sigue al otro, primero porque se comprueba que este producto no ha matado a nadie nunca. El cannabis no es dañino para la salud si se usa con moderación, al contrario, trae distintos beneficios.



Las regulaciones son extremas, están rígidas por el momento y está bien para empezar el mercado así porque estaba siendo atendido por criminales e ilegalidad. Ahora, debe haber facilidad de avanzar en el desarrollo de esta nueva y gran industria.



En el país, uno de los grandes retos de los pequeños y medianos empresarios del mercado es acceder a financiación...



Gran reto que, otra vez, Khiron tiene en su mira. Debemos atender el mercado de micro, pequeños y medianos empresarios. En la agricultura el camino nunca ha sido que el pequeño enfrente mercados globales, por sí mismo, que le rebasen sus capacidades. Aquí la importancia es integrar un clúster donde haya pequeños productores que trabajen bajo la garantía de una empresa mayor que accede a financiamiento, les da tecnología, conocimiento, mercado y que les permite desarrollarse.



En otros temas, ¿vienen nuevas cosas para la compañía?



Esperamos ingresar a EE.UU. antes de que se acabe el año con Kuida, la línea de belleza, a través de un socio. Estamos explorando la línea de mascotas donde ya tenemos lista una estrategia. Actualmente Khiron tiene presencia en Colombia, México, Uruguay, Chile, Perú, Brasil y está abriendo oficina en Italia.



En Colombia, firmamos alianza con el Hospital Dermatológico Federico Lleras Acosta, para desarrollar la primera investigación de cannabis en dermatología en Latinoamérica.



¿En qué consiste?



Es un esfuerzo de las dos entidades en temas de cuidado de la piel, centrado en la innovación, en fortalecer la seguridad y profundizar en el conocimiento sobre productos basados en el CDB (componente no psicoactivo del cannabis).





Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com