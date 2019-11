Lista la integración de Scotiabank Colpatria

Con la integración de todas sus redes, Scotiabank Colpatria podrá acelerar sus planes de crecer en distintos segmentos en su estrategia de ser banca universal y 100% digital antes de terminar el 2020.



Como se recuerda, Scotiabank anunció la adquisición de la banca de consumo y de pymes de Citi en enero del año pasado y desde julio del 2018, cuando asumió el control de esos segmentos, operaba con dos redes separadas.



Con esto, se pone fin a un proceso que se dio en varias etapas. Fernando Uhart, vicepresidente Senior de Integración, explicó que esto ha incluido a la integración de los clientes del segmento alto, los comerciales, la cartera pyme, los cajeros y máquinas de depósito, y ahora, desde el viernes, quedan integrados todos los usuarios en Scotiabank Colpatria.



Así, todos los usuarios de la entidad financiera tienen desde ahora un servicio unificado en toda la red, que incluye 188 oficinas en 35 ciudades y más de 20.000 corresponsales en 1.000 municipios del país.



Aunque para los clientes de Colpatria esto no representará mayor ajuste, los que antes eran de Citi sí sentirán los cambios, pues tendrán que registrarse nuevamente en las plataformas digitales de Scotiabank Colpatria, y ahí ya podrán tener acceso a toda la gama de productos de ahorro y crédito.



Otro cambio importante es que tendrán que volver a programar los pagos de los servicios públicos con las distintas alternativas de Scotiabank, toda vez que la operación no incluyó la compra de la plataforma ‘Mis pagos al día’. El objetivo es respetar la segmentación de usuarios y el modelo de atención basado en el cliente, explicó Jaime Alberto Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria.



NUEVA ERA



Ahora, superado todo el proceso, Scotiabank seguirá avanzando en su plan de ser banca universal. “El banco tiene una estrategia de crecimiento orgánica en los distintos segmentos”. “Nos hemos comprometido a ser un banco 100 por ciento digital antes de terminar el 2020, es decir que a todos los productos se pueda acceder por esta vía”, añade.



Además, recientemente anunciaron una alianza en bancaseguros con BNP Paribas, que complemente la protección del patrimonio, la vida, el empleo, y con reclamación 100% digital.



Otro tema clave es la creación del área de inversiones en su filial Scotia Securities, que vende fondos de inversión colectiva de terceros y los de su propia fiduciaria, a los que se puede acceder en las oficinas bancarias.



Una de las novedades en el corto plazo es que lanzarán un nuevo concepto de tarjetas de crédito llamado One que, dependiendo de las preferencias de cada usuario, ofrecerá distintos tipos de beneficios (costo cero, puntos, millas o plata a la tarjeta). Este nuevo concepto es para las tarjetas existentes del portafolio propio y para reemplazar todas las tarjetas que antes eran Citi. La única excepción son las tarjetas de marca compartida.



También están fortaleciendo la gama de servicios para el segmento alto, con administración de patrimonios e inversión local y en el exterior. “El ser un banco universal supone que estamos comprometidos con todos los segmentos, de la base de la pirámide al tope, desde las microempresarios y pymes, empresas de distintos tamaños, corporativos, multinacionales, otras entidades financieras y clientes institucionales, entre otros”, explicó Jabar Singh, vicepresidente de Banca Corporativa, Comercial e Inversión.



Cabe recordar que la entidad financiera tiene un plan de inversiones para modernización de 300 millones de dólares a 4 años, que empezó a ejecutarse en el 2018 y cuyo propósito es la transformación digital de todo el banco.