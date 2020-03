Makro Colombia prueba un formato más pequeño

Makro Colombia anuncia un plan de expansión y la prueba en Barranquilla de un formato más pequeño que, de resultar exitoso, se replicará en la operación que tiene en Suramérica.



Su CEO en el país, Arnoud J. van Wingerde, dice que en el marco de la celebración de sus 25 años en Colombia, la marca hace una apuesta por aumentar su negocio y crecer para dejar de ser ‘el secreto mejor guardado’.



¿Cómo les ha ido estos días de emergencia por el coronavirus?



Arrancamos muy bien el año, de hecho. Tuvimos un muy buen febrero y arrancamos bien marzo. Ahora empezamos a tener una gran afluencia de clientes y, eso sií, creo que es por el coronavirus. Eso no había sucedido antes.



¿Ve interés de la gente en abastecerse?



Creo que sí, porque compran los productos básicos y de limpieza. El miércoles pasado, por ejemplo, vendimos en estos productos básicos un 20% más. Creo que en Colombia, en lo que tiene que ver con el virus, están haciendo bien las cosas.



¿El plan de oferta de ustedes está normal?



La cadena de abastecimiento en Colombia está completamente normalizada. No hay razón para pensar que no va a haber producto. Todos los supermercados y los mayoristas como nosotros tenemos los productos normales que hay que tener en las cantidades normales.



En Europa las cosas fueron más sorpresivas o se pensó en algunos países que no era necesario tomar medidas rápidas, pero creo que eso no va a pasar acá.



¿Y en general cómo le va a la cadena en el mercado?



Nosotros cambiamos toda nuestra estrategia a mediados del año pasado. Pensábamos internamente que Makro era el secreto mejor guardado en Colombia, en el sentido de que nadie sabía quién realmente podría venir y qué hacíamos.



Desde ese momento, abiertamente, hablamos de dos grupos de clientes que son los ‘Horeca’ (Hoteles, restaurantes, casino) y los consumidores finales.



Este último grupo siempre ha venido a Makro, pero nunca hemos hecho esfuerzos por capturarlos.



Hoy tenemos mitad y mitad en la afluencia de consumidores y clientes profesionales. Es que en precios nos ubicamos entre 3% y 8% por debajo del retail.



¿Qué cambios han hecho?



Eliminamos la barrera de entrada y, para ir a nuestras tiendas, no es necesario el pasaporte. Igualmente, cambiamos todas las presentaciones. Esto significa que el cliente puede comprar una cerveza o 24, 12 o 6 unidades. Claro, con el favorecimiento del precio por llevar más cantidad.



Además remodelamos las tiendas. Todos tenemos problemas de tiempo y necesitamos entrar, escoger, comprar y salir rápido. En ese sentido introdujimos un formato nuevo que es más pequeño, de entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados, mientras que las tradicionales son de 8.000 y 9.000. Todas nuestras tiendas nuevas tienen los certificados LEED y contribuimos al medio ambiente.



¿Qué planean en expansión?



Otra decisión que tomamos el año pasado fue adoptar un agresivo plan de expansión. Makro tiene 21 tiendas en 24 años y este vamos a celebrar el 25 aniversario. En el 2019 abrimos dos y en el 2017 dos o tres. Este año abriremos 4 a 5 y construimos en Barranquilla y en Neiva. Queremos llegar lo más rápido posible a 34-35 tiendas en Colombia. Es también un plan importante de inversión.



¿Cuál es la tienda del formato pequeño?



La de Barranquilla, es aun más pequeña, de 1.800 metros cuadrados. Es una prueba que estamos haciendo no solo para Colombia, sino para toda Suramérica. El formato se llama Makro Urban Market. Ofrece más cercanía con los clientes ‘Horeca’ y los consumidores finales. Con los problemas de tráfico que hay, cada vez menos restaurantes van a ir a una tienda, sino que hay que llegar a ellos.



El año pasado perfeccionamos todo nuestro sistema de delivery y todas las tiendas tienen hasta tres camiones para entregas diarias.

Barranquilla es un test, pero estamos confiados en que eso nos va a salir bien. En esa tienda nos concentramos en productos perecederos con menos categorías, pero enfocadas a los restaurantes y los consumidores finales que están alrededor.



¿Quieren competirle al Surtimayorista del Éxito?



Lo que me sorprende en Colombia es que existe un abanico extenso de competencia, que empieza con los ‘hard discount' y sigue con los ‘cash & carry’. En ese sentido, nosotros no reaccionamos a algo que está haciendo una cadena, sino que vemos la necesidad de nuestro cliente y vemos dónde podemos crecer.



No hacemos tiendas grandes ya porque nuestros clientes no quieren eso. Adecuamos la oferta a eso y de ahí vienen las ideas.



¿Cuál será la inversión?



Estamos invirtiendo entre 450.000 y 500.000 millones de pesos. Este plan es de tres a cuatro años y cada tienda tiene un empleo directo para 70 a 80 personas, e implica otros indirectos. Son planes fuertes que deben contribuir al bienestar y el crecimiento del país.



¿Cómo proyectan las ventas?



Frente al 2018 crecimos 3% en venta, pero este año ya estamos alrededor del 10%, que es el objetivo marcado.



¿Cómo es percibida la operación en Colombia para el Grupo SHV?



Hacemos parte de este grupo holandés y una de sus unidades de negocios es Makro, que está en cinco países de Suramérica: Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina y Perú. Las últimas tres operaciones son comprables, venden alrededor de 400 millones de dólares, cada una, y tienen una cantidad de tiendas comparables.



Los tres países estamos en el modo de expansión. Para el Grupo, Colombia es un país con una economía muy estable, también la inflación, crecimientos razonables del PIB y un buen sistema jurídico-político. Entonces a nosotros nos gusta estar en el país.



¿Cómo evalúan los negocios con un dólar que llega a $4.000?



No podemos decir que el dólar no afecta. El gran problema no está en lo que importamos porque apenas es el 3 % de las ventas, por mucho. Tenemos por política comprar a proveedores locales la mayoría de los productos. Lo que sí nos afecta es en las construcciones de las nuevas tiendas.