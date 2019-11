Marañón, puede poner a Colombia en el top 10 mundial de exportación

Las 6.000 hectáreas de cultivos de marañón que tiene Colombia, según cifras de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), podrían triplicarse en 10 años y llegar a las 20.000 hectáreas, para posicionar al país en el top 10 de exportadores a nivel mundial.



El mercado de esta nuez y su fruto que son endémicos de la Orinoquía, pero que también se cultiva en la Costa Caribe mueve 8.000 millones de dólares al año. De acuerdo con la corporación y los países que más la importan son Estados Unidos, India y Vietnam.



Las ventas actuales del país no son significativas, pero según Research and Markets del mercado de Suramérica, los principales países productores del marañón son Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, entre otros.



Todas sus partes se comercializan, tanto el pseudofruto como la nuez, que es la de mayor demanda internacional por sus propiedades nutricionales y sabor. “Aunque de la cáscara que recubre la nuez se puede extraer un aceite utilizado como combustible aeronáutico y de la manzana se puede sacar jugo en polvo, es a la nuez a la que le estamos apostando”, aseguró Jairo Gómez, CEO de DML Agribusiness, empresa exportadora colombiana de marañón.



En el caso del mercado de la India, la producción de esta nuez no abastece el consumo de su población, y Vietnam la importa con cáscara para luego procesarla y exportarla a Estados Unidos, Europa y China y según el estudio de Research and Markets, Vietnam aumentó sus exportaciones de marañón a 85 países en los últimos ocho años y es el principal proveedor de Estados Unidos.



De acuerdo con Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “el marañón podría convertirse en un nuevo producto estrella de la canasta exportadora colombiana, pues es nativo de la Orinoquía, el mantenimiento del cultivo es de bajo costo y no se requiere un gran conocimiento agrícola para cosecharlo”.



Según Santoro la importancia de las exportaciones se da tras aumentar los cultivos para solidificar una industria que procese las nueces y poderlas vender directamente a Estados Unidos y Europa.



“Estos destinos con los que Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes se puede hacer un mejor provecho, también se puede atraer inversión extranjera en los cultivos para potenciar el área sembrada, con miras a exportación”, apuntó Santoro.



Según cifras de Agrosavia, en Colombia hay 6.000 hectáreas de cultivos de marañón, en su mayoría en Vichada. No obstante, en la Costa Caribe las plantaciones ya alcanzan las 1.500 hectáreas.



Desde Vichada se han exportado un poco más de 100 toneladas de marañón este año “cifra que podría incrementarse siete veces si se comercializara la nuez ya procesada, cuyo valor por kilo es de 17 dólares”, aseguró Javier Orduz, investigador de Agrosavia.

El marañón se consume como snack y productos como leche, queso y mantequilla.





CONGRESO DEL FRUTO



Con el fin de dar a conocer el potencial que esta nuez representa para el país, se están realizando actividades como el primer congreso de marañón. El evento se realizó el pasado 16 y 17 de octubre, en Puerto Carreño.



El encuentro vinculó agricultores de distintas regiones colombianas para potenciar el cultivo, producción y comercialización de la nuez.



“Al ser la primera versión de este evento, fue muy importante promover la producción nacional de marañón en diferentes regiones y que cada vez crezca más y más”, aseguró Jairo Gómez de DML Agribusiness.



De igual forma apuntó que al reunir a todos los actores de la cadena, “se puede mostrar las oportunidades comerciales y sociales para Colombia”.