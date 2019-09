Más ‘apps’ de movilidad integran taxis en el país

Mientras las autoridades continúan considerando ilegales los servicios de transporte que se prestan a través de aplicaciones móviles, con vehículos particulares, estas plataformas siguen operando en el país, e incluso, ampliando su oferta de servicios.



Lea: (DiDi quiere empezar a trabajar desde ya con los taxistas colombianos)

A le fecha, tres de las siete plataformas ‘tipo Uber’ que funcionan en 15 ciudades de Colombia, no solamente aceptan a carros particulares dentro de sus redes de movilidad, sino también taxis.



Lea: (‘Apps’ de transporte urbano ya están en 15 ciudades del país)



Lo anterior llama la atención teniendo en cuenta que el gremio de los taxistas, en general, está abiertamente en contra del funcionamiento de estas aplicaciones y, en muchos casos, han insistido en que se deben sacar de funcionamientos a las plataformas o, al menos, en que se aumenten significativamente las condiciones con las que podrían operar legalmente, al considerar que, de esa manera, la competencia se daría de una manera más equilibrada.



LA OFERTA



Cabify e Easy Taxi fueron las aplicaciones pioneras en la integración de taxistas a las plataformas de movilidad urbana. Esta alianza, que fue anunciada en el 2018, se hizo oficial en junio pasado y la ‘app’ que antes solo funcionaba para pedir ‘carros amarillos’ se fusionó a Cabify.



De ese modo, los usuarios ahora tienen la opción de elegir entre taxis, carros blancos, carros particulares e incluso, patinetas eléctricas, en la misma aplicación.



Otro es el caso de Indriver, la aplicación de origen ruso que llegó al país en diciembre del 2018, cuya oferta de valor consiste en que los usuarios y los conductores pueden negociar las tarifas en tiempo real. De esa forma las personas pueden elegir el carro que más les convenga, en términos de precio, cercanía y tiempo estimado de recogida.

En esta plataforma se pueden encontrar carros particulares y taxis, pero el usuario no puede elegir de antemano qué tipo de vehículo prefiere. Sin embargo, es usual ser recogido por un taxista.



Otro es el caso de Picap, la aplicación de mototaxismo que funciona en 13 ciudades del país y en Ciudad de México, con una red de conductores que supera los 80.000 registrados.



Esta plataforma ofrece la opción de viajar en motocicleta o carro, y aunque los vehículos de cuatro ruedas “no son su fuerte”, dicen los directivos, la cantidad de taxistas que usan la aplicación es superior a la de los conductores de carros particulares. En concreto, hay 4.500 carros particulares y 8.200 taxis activos.



NUEVO JUGADOR



Didi, la aplicación de origen chino que empezó a funcionar en Bogotá en junio pasado, y que en su país nació como una empresa de taxis, anunció esta semana que integrará una funcionalidad para que los conductores de los carros amarillos se unan a la plataforma.



“Cuando hemos hablado con los taxistas nos han dicho que el conflicto no es directamente con las aplicaciones, sino que sienten que están en desventaja. Por eso pretendemos poner a disposición la tecnología que ya tenemos desarrollada específicamente para ellos”, señaló Juliana Pulecio, gerente de comunicaciones de Didi en Colombia.



VOCES EN CONTRA



Pedro Vargas, taxista que ha liderado diferentes protestas en contra de estas aplicaciones, opina que la integración del gremio a las ‘apps’ no es una medida conciliatoria, sino que las plataformas están buscando un “salvavidas”para no ser bloquedas.



Y agrega que “si un taxi cobra una tarifa diferente a la reglamentada puede ser sancionado con el Codigo Nacional de tránsito. Sin embargo, las aplicaciones cobran por debajo de las tarifas de los taxis, sobre todo durante la noche, y eso es competencia desleal”, concluyó.





adrlea@portafolio.co