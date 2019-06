Millonaria inversión de Claro a soluciones IoT en servicios públicos

Archivo particular

En el marco del Congreso de Andesco, que se desarrolla en Cartagena, Claro Colombia presentó soluciones basadas en su red NB-IoT (Narrowband Internet of Things por sus siglas en inglés, o Banda Estrecha de Internet de las Cosas, en español), la cual está enfocada para las soluciones de iluminación inteligente, acueductos, ciudades inteligentes y agricultura conectada, entre otros, que la compañía viene desarrollando en diferentes ciudades y empresas del país. Para su implementación, la compañía invierte una cifra superior a los 5.1 millones de dólares.



(Claro lanza en Colombia el Internet de las Cosas).

NB-IoT permite a dispositivos homologados en esta tecnología conectarse a Internet y así poder ser monitoreados y controlados desde cualquier lugar y a cualquier hora. La característica principal de Narrowband o banda estrecha es su conectividad, la cual se fundamenta en dispositivos de bastante simplicidad, muy bajo consumo en uso de datos y altísima autonomía –hasta siete años-, por ejemplo, ideales para una solución en un contador de luz o de agua.



“NB-IoT es una evolución de las redes móviles existentes, que abre todo un mundo de oportunidades para las empresas en Colombia que quieren o están implementando soluciones basadas en IoT a sus procesos, por ejemplo, la mejora en el consumo de energía en sensores y actuadores que les permite tener mayores eficiencias y optimizaciones, sin invertir en despliegues de redes de baja potencia. Usar una red estándar a nivel mundial y que trabaje en Colombia sobre espectro licenciado les va a permitir crear un ecosistema robusto, seguro y escalable debido a que no coexiste con otras señales y tecnologías”, explicó Jose Luis Gómez, director de innovación de Claro.



¿CÓMO FUNCIONA NB-IoT?



Cada día son más las personas conectadas a Internet. La conexión entre objetos y personas no se queda atrás y ha venido creciendo de una forma exponencial a nivel mundial, según el Ericsson Mobility Report de 2016, de los 28.000 millones de dispositivos que se conectarán en 2021, casi 16.000 millones van a ser dispositivos del IoT. Todas estas conexiones han puesto un reto bastante grande a la industria de las telecomunicaciones, razón por la cual se han optimizando las redes móviles comerciales a tal punto de desarrollar una red NB-IoT, que cumple con todas las exigencias del mercado en términos de seguridad, capilaridad, crecimiento y fiabilidad sin descuidar su cobertura.



(Claro ofrecerá servicio de internet de ultra velocidad para el hogar).



Esta tecnología es de largo alcance y gran cobertura tanto en entornos abiertos como urbanos, brindado la posibilidad de conectar una gran cantidad de dispositivos que transmiten poca cantidad de datos, en estos principios se basa el desarrollo tecnológico.



CASOS DE USO



Ciudades inteligentes, agricultura, telemetría y servicios públicos, entre otros, son casos de uso que requieren contar con una tecnología que les supla sus requerimientos en transmisión y consumos de energía. En el caso del proceso de la toma de la medida del consumo de agua de un hogar por parte de una empresa de acueducto, tienen el reto de tener una unidad que funcione con batería y que tenga la capacidad de transmitir cada cierto tiempo, en un caso como estos, la batería del dispositivo debe durar mínimo siete años, de no ser así, el cambio constante de baterías haría el modelo inviable. En la agricultura, por ejemplo, permite monitorear grandes extensiones de tierra por medio de sensores que tangan la capacidad de transmitir variables relevantes como temperatura, precipitación y presión atmosférica, entre otras.



Todos estos datos que son transmitidos son analizados y procesados por herramientas de Big Data y Machine Learning que le permiten a las empresas tomar decisiones en tiempo real de una manera más eficiente.