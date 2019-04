Natura asumirá operación de The Body Shop en A. Latina

Natura asumirá, a partir de mayo, las operaciones de The Body Shop en América Latina. El movimiento forma parte del plan de transformación de la marca británica de cosméticos, con el propósito de desarrollar sinergia entre los dos negocios y, al mismo tiempo, mantener la independencia y la identidad de las dos marcas.

Hoy, The Body Shop tiene cerca de 200 tiendas en América Latina, con presencia en Brasil, Chile y México. La directora de Venta en Tiendas de Natura, Paula Andrade, pasará a liderar también la operación de The Body Shop en la región, aprovechando las sinergias entre ambas operaciones. Habrá un Gerente General en Brasil, México y Chile.



(Lea: ‘Se acerca el tiempo de hacer una línea en el país’: Natura)



“Queremos que las dos marcas tengan éxito en América Latina, preservando su identidad. El objetivo, con este movimiento, es aprovechar la estructura de Natura y capturar mejor la sinergia operativa existente entre los dos negocios, en áreas como infraestructura, finanzas y tecnología, para proporcionar a The Body Shop un crecimiento consistente en la región”, afirma Andrade.



El movimiento forma parte del proceso de transformación de The Body Shop iniciado el año pasado, que ya muestra resultados alentadores y crecimiento en ventas. En América Latina, el plan incluye la adaptación del portafolio global para las especificidades de la región, con mayor énfasis en el segmento de fragancias y regalos, revisión de la gestión de procesos de la red de tiendas, con la adopción de nuevos sistemas que hagan que The Body Shop sea más competitiva, y el aumento de la percepción de la marca. Además, será posible optimizar los costos de producción de The Body Shop, utilizando la escala de Natura.



“Nuestro principal objetivo es explorar la singularidad de la marca The Body Shop, valorando su identidad feminista y activista, y los principales atributos de sus productos, como por el uso de ingredientes naturales producidos de forma sustentable a través del comercio justo con comunidades económicamente vulnerables. Asociar el vasto conocimiento de Natura sobre el mercado de cosméticos brasileño y latinoamericano con la singularidad de The Body Shop, sin dudas llevará a la marca hacia otro nivel”, agrega Andrade.