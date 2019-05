Natura confirma la adquisición de su rival estadounidense Avon

La fabricante brasileña de cosméticos Natura confirmó este miércoles que tomó el control del negocio de su rival estadounidense Avon, en una operación que implica el intercambio de acciones, creando el cuarto grupo puramente de belleza más grande del mundo.

Natura señaló que la combinación de ambas empresas dará como resultado un "poderoso grupo de excelencia en cosméticos, multimarca y multicanal, con conexión directa con los consumidores".



"Juntas, las empresas ocuparán una posición de liderazgo en la venta por relaciones a través más de 6,3 millones de representantes y consultoras de Avon y de Natura, presencia geográfica global con 3.200 tiendas, además de una creciente fuerza digital. Con Avon, Natura &Co logrará una facturación bruta anual superior a U$10 mil millones, más de 40 mil colaboradores y presencia en 100 países", precisó la compañía.





La inclusión de Avon en un portafolio que ya incluye Natura, The Body Shop e Aesop amplía la capacidad de Natura para atender sus diferentes perfiles de clientes, en diversos canales de distribución, expandiendo su actuación hacia nuevas regiones.



"Esas marcas icónicas compartirán la pasión por la belleza y por el relacionamiento con más de 200 millones consumidoras en todo el mundo, por medio de consultoras y representantes, tiendas, plataformas digitales y e-commerce", indicó.



Natura espera que la combinación de los negocios resulte en sinergias estimadas entre US$150 millones a US$250 millones al año, algunas de las cuales serán reinvertidas para mejorar aún más la presencia en los canales digitales y sociales, investigación y desarrollo, inciativas de marca, y expansión de la presencia geográfica del grupo.



“Creemos que los negocios pueden ser una fuerza para el bien y, junto con Avon, ampliaremos nuestros esfuerzos pioneros para aportar valor social, ambiental y económico a una red en constante expansión", afirma Luiz Seabra, cofundador de Natura.



Según Roberto Marques, Presidente Ejecutivo del Consejo de Natura, tras las adquisiciones de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017, Natura está dando otro gran paso, decisivo, para crear un grupo global, multimarca y multicanal, orientado por propósito.



"Esta combinación es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en los 130 años de historia de Avon. Es un testimonio del progreso de nuestros esfuerzos para transformar la empresa y creemos que nos permitirá acelerar significativamente nuestra estrategia y expandirnos aún más nuestra operación en el canal online", puntualizó



Como parte de esta transacción, se crea una nueva holding brasilera, Natura Holding S.A. Según el índice de intercambio fijo de 0.300 acciones de Natura Holding por cada acción de Avon, los accionistas de Natura &Co serán propietarios del 76% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon tendrán aproximadamente el 24%.