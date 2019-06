Negocio de ropa interior local crecería 17,4% en cinco años

Constantemente, la moda cambia y las tendencias suelen variar demasiado, si se piensa en las prendas que se utilizaban anteriormente. Aunque se suele hablar mucho de las novedades de la ropa exterior, las prendas interiores no se quedan atrás en diseños, colores e innovación.



Precisamente, este segmento de la industria de textiles cada vez coge más fuerza en el mercado local. Según datos de Euromonitor –que incluye en su categoría, brasieres y calzoncillos separados, conjuntos de lencería, vascos y corsés, camisolas, bodies, tirantes, ligas, molduras, térmicos y sujetadores deportivos–, este negocio ha crecido 68,5% en valor durante los últimos cinco años con facturación de $2,2 billones en el 2018.

De acuerdo con las proyecciones del proveedor de investigación de mercado, en los próximos años, específicamente al 2023, el negocio de ropa interior en el país moverá $2,58 billones, lo cual representa un crecimiento de 17,4% si se compara con el monto obtenido durante el año pasado.



En términos de unidades comercializadas, este se proyecta crecer 13% en los próximos años con 90,86 millones de prendas. Es de resaltar que en el 2018 esta cifra fue de 80,5 millones, y creció 23% si se compara con el dato de 2013 cuando fueron 65,4 millones.



El top tres de las marcas que lideró este nicho el año pasado en Colombia abarcó cerca del 40% del mercado total en participación. Así las cosas, Leonisa logró 26,3%, seguido de Lili Pink con 5,5% y Carmel con 5,1%.



Si el ranquin de Euromonitor se revisa por compañías, entre las cinco destacadas está CI Formas Íntimas SA con su marca Caty y en quinta posición está Casino Guichard-Perrachon SA, firma que opera en Colombia a través del Grupo Éxito.



Según detalla en su portal web, la compañía colombiana Leonisa, con más de 60 años en el mercado, fabrica el 90% de sus insumos y 100% de sus productos en 44 plantas propias en América, con el fin de garantizar la más alta calidad en sus productos. Vale resaltar que la empresa también fabrica artículos para hombres.



Por su parte, Juan Esteban Valencia, gerente textil del Grupo Éxito, destacó que este año celebran 70 años de apoyo a la industria colombiana por medio de la producción y comercialización de prendas hechas en el país. Respecto al segmento de lencería, dijo que “es una de las categorías más importantes del negocio textil de nuestro Grupo Éxito, que equivale a 11% del negocio y cuenta con cerca de 20 marcas proveedoras, dentro de las que se destaca Bronzini, exclusiva de nuestra compañía de ropa interior”.



El directivo destacó que en el Grupo Éxito son los mayores compradores de ropa colombiana a proveedores y productores del país. “En el 2018, vendimos alrededor de 51 millones de prendas, de las cuales 93% se compra en Colombia. De ese total, 60% corresponde a prendas de nuestras marcas propias de textil, es decir, casi 30 millones de unidades”, agregó.



TENDENCIAS



De acuerdo con Andrea Olmos, psicóloga experta en moda, en el segmento femenino hay tres tendencias que están marcando la parada actualmente: naturalidad, calidad y exteriorizar las prendas.



En la primera, según resalta, los brasieres con relleno han pasado a otro lugar, pues hoy en día el llamado a la naturalidad hace que los bralette se estén destacando más, al no tener varillas, ni estructuras, lo cual hace que se vea la caída natural del busto.



Respecto a la calidad y el diseño, aseguró que tanto los bodies, brasiers o bralette, se están usando mucho en las transparencias, lo cual permite exponerlos.



“Los bodies, quizás uno en terciopelo con alguna tecnología por dentro que sujete el busto, se puede usar en cualquier escenario con un blazer o vestido, y si es de noche mejor”, resaltó. La experta también dijo que hoy en día la ropa interior se está exponiendo más. “Nos vestimos por dentro para que se vea por fuera. Este tipo de lencería viene con decoración llamativa y calidades inesperadas como pedrería”, añadió.



EXPORTACIONES

De acuerdo con ProColombia, entre enero y abril de 2019, las exportaciones de ropa interior llegaron a US$21,5 millones, compuesto por US$19,2 millones de ropa interior femenina y US$2,3 millones de prendas masculinas.



En cuanto a destinos, la entidad destaca que los que más compraron artículos femeninos durante los primeros cuatro meses del año fueron Perú, Ecuador y Estados Unidos. Para el caso masculino, los países varían, siendo el de mayor acogida EE. UU., seguido de Ecuador y Francia.



Según Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “hay oportunidades de crecimiento en exportaciones para la ropa interior colombiana en mercados como el de Asia y Europa, en los que hay ventajas arancelarias y demanda por los diseños y la calidad de las prendas colombianas”.



Otro de los aspectos que destaca la entidad en este nicho de moda es la diversidad de oferta que tiene Colombia, pues hay marcas para el segmento alto con enfoques sexy, funcional o cómodo. Asimismo, hay para la población más joven, para embarazadas o para mujeres más conservadoras. En hombres la variedad incluye bóxer, calzoncillos, tangas e hilos con diversidad de colores y estampados.



OTROS DATOS IMPORTANTES

En el ranquin de consumo per cápita en valor de lencería en América Latina, para una población mayor de 15 años, lo lidera Brasil con 5,7 prendas al año, seguido de México con 4,4 y Colombia con 4,1. Para el caso local, las mujeres gastan en este tipo de ropa $112.557 por año.



Acerca de las recomendaciones para aprender a usar un bralette, Leonisa en su blog destaca usarlos con una camisa de botones abierta, bajo una camisa de transparencias, con una chaqueta o blazer, encima de una camiseta, con una camisilla o prenda de tirantes. La compañía colombiana además destaca que esta prenda interior no solo es cómoda, sino que sus materiales como el encaje le dan un toque sexy a los outfit.



Valerie Cifuentes Martínez